Filistin, Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin, Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırıyı Kınadı

17.07.2025 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırısını kınayarak dünya kiliselerine çağrı yaptı.

Filistin, dünya kiliselerini İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne (Latin Manastırı) yönelik saldırısını kınamaya çağırdı.

Filistin Devlet Başkanlığına bağlı Kilise İşleri Yüksek Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi'ne bombardımanı, "Hristiyan kutsallarına yönelik artan saldırılar silsilesinde son derece tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirildi.

Komite açıklamasında, "Bu saldırı, sivilleri ve ibadet yerlerini aynı anda hedef alan sistematik bir ihlal politikasını ortaya koymaktadır. Bu tutum, ne uluslararası sözleşmelere ne de insani ve dini değerlere saygı göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Kutsiyet sahibi patriklere, başpiskoposlara ve dünya kiliselerinin ruhani liderlerine, acilen bu saldırıları açık ve cesur bir şekilde kınama; kiliseler ile inananların hedef alınmasından işgal devletini sorumlu tutmaları" çağrısında bulunuldu.

Bu suçların derhal durdurulması ve faillerinin uluslararası adalet önünde hesap vermesi için hükümetler ve karar alıcılara baskı yapılması istenen açıklamada, "Artık sessizlik kabul edilemez. Tutumlar net şekilde ortaya konmadıkça, sadece dua etmek yeterli değildir." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kiliseler bugün, taşıdıkları değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak, kutsal topraklardaki kadim Hristiyan varlığını hedef alan sistematik bir siyasete karşı net ve kararlı bir duruş sergilemekle yükümlüdür."

İsrail ordusu bugün, Gazze kentinin kuzeyinde yer alan Kutsal Aile Kilisesi'ni hedef almıştı.

Kudüs'teki Latin Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Kutsal Aile Kilisesi'ne saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri kritik ve ikisi ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, kilisede yerinden edilen yaklaşık 400 Hristiyan'ın barındığını söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran “deodorant“ ayrıntısı Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" ayrıntısı
İstanbul’da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası’yla aynı karede İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
Jennifer Lopez’e sahnede sürpriz teklif Cevabı net oldu Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu

21:45
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini yarın saat 11.00’de verecek
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini yarın saat 11.00'de verecek
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
20:02
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı
Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
19:35
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
11:43
İsrail’in Gazze’de Katolik kilisesini vurmasına Meloni’den sert tepki
İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki
11:27
Görüntü İstanbul’dan Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
Görüntü İstanbul'dan! Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
11:26
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
11:13
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
10:37
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar
'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
10:35
Korku filmlerini andıran görüntü Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
Korku filmlerini andıran görüntü! Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
10:30
Hangi ilde kaç birinci var İşte ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına sebep olan liste
Hangi ilde kaç birinci var? İşte ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına sebep olan liste
10:20
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 23:20:29. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin, Kutsal Aile Kilisesi'ne Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.