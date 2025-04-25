Filistin Merkez Konseyi'nden Ulusal Diyalog Talimatı - Son Dakika
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Filistin Merkez Konseyi'nden Ulusal Diyalog Talimatı

FKÖ, tüm siyasi gruplarla kapsamlı bir ulusal diyalog başlatılması için Yürütme Komitesi'ne talimat verdi.

25.04.2025 19:15
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyi, tüm siyasi gruplarla kapsamlı ulusal bir diyalog başlatılması için FKÖ Yürütme Komitesi'ne talimat verdiğini duyurdu.

Ramallah'taki Filistin Başkanlık Merkezi'nde yapılan 32. oturumun ardından yayınlanan sonuç bildirgesine göre, tüm siyasi gruplarla kapsamlı ulusal bir diyalog başlatılması için FKÖ Yürütme Komitesi'ne talimat verildi.

Söz konusu diyalogun, FKÖ'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu anlayışı üzerine inşa edileceği ve örgütün siyasi programı ile uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalınmasını esas alacağı kaydedildi.

Bildirgede ayrıca, siyasi çözümün, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devleti kurulmasını esas alması gerektiği vurgulandı.

Barışçıl halk direnişi ise ulusal hedeflere ulaşmanın en uygun yolu olarak tanımlandı.

İsrail'in saldırıları "soykırım savaşı" olarak nitelendirildi

Filistin Merkez Konseyi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıları "soykırım savaşı" olarak nitelendirerek, öncelikli hedefin bu saldırıların durdurulması olduğunu belirtti.

Bildirgede İsrail, Gazze'deki sivillere karşı açlık yoluyla savaş yürütmekle ve toplu katliam yapmakla suçlandı.

Ayrıca, zorunlu göç ettirme planları ve toprak ilhakı girişimleri kesin şekilde reddedildi. Uluslararası meşruiyete dayanan bir siyasi ufuk açılması ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi gerektiği ifade edildi.

Birçok grup toplantıyı boykot etti

Bu arada toplantı, birçok önemli Filistinli fraksiyonun boykotuyla gerçekleşti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, toplantının önceki diyalog turlarının sonuçlarını uygulamadan yapılan tek taraflı bir adım olduğunu savunarak katılmadı.

Örgütte üçüncü büyük fraksiyon olan Demokratik Cephe de asgari düzeyde bir diyalog bile gerçekleştirilmediğini belirterek toplantıdan çekildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi ise toplantının geç yapıldığını ve ulusal bir strateji oluşturmak için aylar önce gerçekleştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Hamas ise yaptığı açıklamada, toplantı sonuçlarının "derin bir ulusal hayal kırıklığı" olduğunu belirtti.

Hamas, toplantının Filistin halkının birlik arzularını karşılamadığını, Gazze'de devam eden soykırım ve Batı Şeria'daki tehditler karşısında halkın ihtiyaçlarını görmezden geldiğini söyledi.

Ayrıca FKÖ üyesi olmayan Hamas, "ulusal meselelerin tek taraflı yönetimini" reddettiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Merkez Konseyi'nden Ulusal Diyalog Talimatı - Son Dakika

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