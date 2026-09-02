Filistin raporunda Aksa'ya 26 baskın ve Harem-i İbrahim'de 155 ezan engellendi - Son Dakika
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Filistin raporunda Aksa'ya 26 baskın ve Harem-i İbrahim'de 155 ezan engellendi

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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, ağustos ayında Mescid-i Aksa'ya 26 baskın yapıldığını ve Harem-i İbrahim Camisi'nde 155 vakit ezanın engellendiğini bildirdi. Raporda ayrıca ihlallerin arttığı belirtilerek uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail makamları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ağustos ayında İslami kutsallara yönelik ihlallerini artırdığını, bu kapsamda işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya 26 baskın düzenlendiğini ve El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde de 155 vakit ezan okunmasının engellendiğini bildirdi.

Bakanlığın yayımladığı aylık raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya 26 baskın düzenlediği belirtildi.

İsraillilerin, Mescid-i Aksa'nın avlularında ve Kubbetu's-Sahra önünde Talmudik ayinler yaptığı, toplu şekilde açıkça dua ettiği, dini kitaplar ve seccadeler kullandığı aktarıldı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa için "özel güvenlik birimi" olarak nitelendirilen bir birimde görev yapacak personel istihdam etmeye başladığı belirtilen raporda, bunun Yahudi Tapınak gruplarının Aksa'ya yönelik baskınların artırılması çağrılarıyla eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çekildi.

İsrail Meclisi'nde Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonu Başkanı Simha Rothman'ın İsraillilerin Aksa'nın içinde şofar çalmasına izin verilmesi çağrısında bulunduğuna dikkat çekilen raporda, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de Burak Duvarı'nda dini ritüeller gerçekleştirdiği ifade edildi.

Raporda ayrıca İsrail makamlarının Kudüs'teki Müslümanların ibadetine yönelik kısıtlamalarını sürdürdüğü, İsrail polisinin cuma hutbeleri ve namazlar sırasında Kıble Mescidi ile Kubbetu's-Sahra çevresine baskın düzenlediği kaydedildi.

Kudüs ve Filistin toprakları müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'in Mescid-i Aksa'ya girişinin 6 ay daha yasaklandığı belirtildi.

Harem-i İbrahim'de 155 vakit ezan engellendi

El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'nde İsrail makamlarının ağustos ayında 155 vakit ezan okunmasını engellediği, bunun ay boyunca tüm ezan vakitlerine eşdeğer olduğu bildirildi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin doğu kapısı ile çalışanların giriş yaptığı yedinci kapısının kapalı tutulmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, Eşraf Zaviyesi'ndeki kazı çalışmalarının sürdüğü, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de aralarında bulunduğu İsrailli yetkililer ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ziyaretlerini güvence altına almak amacıyla İshakiyye Mescidi'ndeki Müslümanların tahliye edildiği belirtildi.

Batı Şeria'daki diğer cami ve türbeler de hedef alındı

İhlallerin Batı Şeria'daki diğer cami ve dini mekanları da kapsadığı ifade edilen raporda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Ubeyde Camisi'nin minaresine İsrail bayrağı astığı aktarıldı.

Nablus'un doğusundaki Hırbet Tana bölgesinde Filistinlilerin Veli ve Hac Hüseyin camilerinde cuma namazı kılmasının engellendiği, İsrail güçlerinin ise Avarta beldesindeki İslami türbelere baskın düzenlediği kaydedildi.

Bakanlığın raporunda, söz konusu ihlallerin uluslararası hukuka ve ibadet özgürlüğüne aykırı olduğu belirtilerek uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına, İsrail'e baskı yaparak ihlallerin durdurulması ve İslami kutsallardaki mevcut tarihi ve hukuki statükonun korunması çağrısında bulunuldu.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının Ekim 2023'te başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları arttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin raporunda Aksa'ya 26 baskın ve Harem-i İbrahim'de 155 ezan engellendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistin raporunda Aksa'ya 26 baskın ve Harem-i İbrahim'de 155 ezan engellendi - Son Dakika
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