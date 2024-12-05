Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Müdahale Çağrısı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Filistin sağlık sistemine yönelik saldırılarını durdurmak ve sağlık sistemine acil koruma sağlamak için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek yaralı bir kişiyi gözaltına alması kınandı.

Uluslararası kurumlara ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne İsrail'in tedavi merkezlerine ve personele yönelik saldırılarını durdurmak için derhal müdahale etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, sağlık sisteminin tüm bileşenleriyle derhal korunması talep edildi.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'taki Arap İhtisas Hastanesi'ne baskın düzenleyerek yaralı bir Filistinliyi gözaltına almıştı.