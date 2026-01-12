Nilüfer'de Filistin Sinema Günleri, Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto"Su ile Devam Etti

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Filistin Sinema Günleri, yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmiyle özel bir gösterim yaptı. Filmi sinemaseverlerle birlikte izleyen Saleh, gösterimin ardından söyleşiye katıldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından Filistin halkının yaşadığı zorlukları, kültürel direnişi ve insan hikayelerini sinemanın gücüyle anlatmak için düzenlenen "Filistin Sinema Günleri", Konak Kültürevi'nde devam ediyor. 15 Ocak'a kadar sürecek gösterimlerdeki özel buluşmalardan biri, Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" gösterimiyle gerçekleşti. Gösterime ve ardından yapılan söyleşiye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de katıldı.

Filistin'de 1987-2011 yılları arasını kapsayan, İntifada ve Oslo Anlaşması süreçlerine tanıklık eden bir gencin hikayesini konu alan film, ismini eski bir Filistin inanışından alıyor. İnanışa göre rüyada kendisine büyük gelen bir palto giydiğini gören kişi, taşıması zor ve büyük bir sorumluluk üstlenir. Yönetmen Saleh, Filistin davasını "masumların üzerine giydiği ve onlara büyük gelen bir palto" olarak betimlediği filminde, kahramanın çocukluktan gençliğe uzanan değişimini ve işgal altındaki yaşam mücadelesini beyazperdeye taşıyor.

"Eğer biz kendi hikayemizi anlatmazsak, zalimler tersini anlatacak"

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Nawras Abu Saleh, filmin yapım sürecini ve sinemaya bakış açısını izleyicilerle paylaştı. Mühendislik eğitimini yarıda bırakarak sinemaya yöneldiğini belirten Saleh, bu karara ilişkin, "Batı sinemasında Filistinliler sürekli kötü ve terörist olarak gösteriliyor. Kendi kendime sordum; en temel haklarımız elimizden alınırken, bu kadar eziyet görürken nasıl kötü taraf biz oluyoruz? Eğer biz kendi hikayemizi anlatmazsak, zalimler tersini anlatacak. Bizim görevimiz kendi hikayemize sahip çıkmak" dedi.

Filistinlilerin sadece acı çeken insanlar olarak görülmemesi gerektiğini, zor zamanlarda bile gülebilen, normal insanlar olduklarını vurgulayan Saleh, filmde bu yüzden mizahi unsurlara da yer verdiğini belirtti.

Söyleşinin ardından yönetmen Nawras Abu Saleh'i tebrik eden Özdemir, sanatın toplumsal olaylardaki birleştirici gücüne vurgu yaptı. Özdemir, "Orta Doğu'da süregelen zulme karşı sinema; acıları dünyaya duyurmanın ve direnişi anlatmanın en güçlü yollarından biri. Nilüfer Belediyesi olarak, insanlık onurunu ve adaleti merkeze alan, kültürel belleği diri tutan tüm sanatçıların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Özdemir, günün anısına Nawras Abu Saleh'e hediye verdi. Filistin Sinema Günleri, 15 Ocak 2026 tarihine kadar Konak Kültürevi'ndeki gösterimlerle devam edecek.