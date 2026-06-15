Filistin: Somaliland'ın Kudüs Büyükelçiliği Hukuka Aykırı - Son Dakika
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Filistin: Somaliland'ın Kudüs Büyükelçiliği Hukuka Aykırı

15.06.2026 22:42
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Filistin Dışişleri, Somaliland'ın Kudüs'te açtığı büyükelçiliği uluslararası hukuka aykırı buldu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland'ın Kudüs'te sözde büyükelçilik açmasını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somaliland'ın İsrail nezdindeki sözde büyükelçiliğini Kudüs'te açmasının, "uluslararası hukuk ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali" olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın İsrail ile Somaliland yönetiminin, "üzerinde herhangi bir hukuki ya da siyasi hakka sahip olmadıkları bir toprak parçasındaki varlıklarını meşrulaştırma girişimi" olduğu ifade edildi.

Kudüs'ün statüsü, hukuki konumu, coğrafi yapısı ve demografik özelliklerinde değişiklik öngören tüm diplomatik ve siyasi girişimlerin hükümsüz olduğu vurgulanan açıklamada, bu tür adımların kentin uluslararası alanda tanınan statüsünü değiştirmeyeceği kaydedildi.

"İşgal altındaki Kudüs'te" herhangi bir devlet veya oluşum tarafından diplomatik temsilcilik açılmasının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin özellikle 476 ve 478 sayılı kararlarına aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun aynı zamanda İsrail'in işgal ve yerleşim politikalarını teşvik ettiği belirtildi.

Bakanlık ayrıca İsrail'in Somaliland'ı tanımasını da reddederek, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineledi.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler kararlarına bağlı kalınmasını ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesine yardımcı olacak adımlardan kaçınılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1980 yılında kabul ettiği 476 ve 478 sayılı kararlar, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarının geçersiz ve hukuka aykırı olduğunu hükme bağlıyor.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, bugün, sözde İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'te açmıştı.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirrahman Muhammed Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin: Somaliland'ın Kudüs Büyükelçiliği Hukuka Aykırı - Son Dakika

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