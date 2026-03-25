Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları her geçen gün artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistin halkı ve mülklerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor. Son iki gün içinde eşzamanlı olarak 21 kasabayı hedef alan saldırılarda 19 Filistinli yaralandı.

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu Dokümantasyon Sorumlusu Emir Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hızlı ve tehlikeli bir artış olduğuna dikkat çekti.

Davud, 8 Ekim 2023'ten itibaren 45 Filistinlinin gaspçıların saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini, bunlardan 8'inin İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat sonrası öldüğünü kaydetti.

Ev ve araçların kundaklanması

"Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son 2 gündeki saldırılarında 19 Filistinli yaralandı, onlarca ev ve araç ateşe verildi." diyen Davud, 21 beldenin eşzamanlı olarak hedef alındığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "terör faaliyetlerinin zirveye ulaştığını" kaydetti."

Davud, son günlerde yaşananların yeni bir durum olmadığını belirterek, "Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan soykırım savaşıyla" artan saldırganlıkların, 8 Ekim'den sonraki süreçte daha da şiddetlendiğine dikkati çekti.

Filistinli yetkili, gaspçı İsraillilerin 8 Ekim'den sonraki durumu, saldırılarını yoğunlaştırmak için kullandıklarını, "savaşın örtüsü altına gizlendiklerini", bölgesel gerilimler tırmandıkça bu örtüyü genişlettiklerini, dünyanın ve medyanın diğer çatışmalarla meşgul olmasından faydalandıklarını vurguladı.

Saldırıların kapsamı genişliyor

Davud, gaspçı İsraillilerin uluslararası kamuoyunun ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşla meşgul olmasından faydalandıklarına vurgu yaparak, Batı Şeria'daki gelişmeleri "en tehlikeli durum" olarak nitelendirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin iki günde 21 saldırı düzenlemesine ilişkin Davud, "Bu, saldırıların koordinasyon halinde ve sistematik yapıldığının göstergesidir. Kundaklama yoluyla Batı Şeria'da 8 Ekim 2023'ten bu yana 850'den fazla yangın çıkardılar." dedi.

Cinayetlere varan saldırılar

Davud, "8 Ekim 2023'ten bu yana 45 Filistinli, gaspçı İsraillilerin kurşunları ve saldırılarıyla şehit oldu. Bunların 8'i İran'a yönelik saldırıların başlamasından sonraki dönemde hayatını kaybetti. Bu durum silah kullanma ve sahada gaspçılara, oldu bittiler oluşturma konusunda verilen yetkilerin arttığını göstermektedir." dedi.

Batı Şeria'da Filistinlilere karşı yürütülen kışkırtma ve tehditler, yolların kapatılması ve köylerine yönelik saldırıların sürdüğüne işaret eden Davud, gelecek dönemde Batı Şeria'da daha fazla gerginliğin olacağını öngördü.

Davud, İsrail tarafından bölgede yeni yerleşim birimlerinin kurulması ve çevredeki Bedevi topluluklarının tehcir edilmesinin de planlandığını söyledi.

İsrail'in Filistinli topraklarına yönelik askeri faaliyetlerinde de artış olduğunun altını çizen Davud, sadece bir ay içinde "güvenlik önlemleri" adı altında, yaklaşık 1390 dönümlük ekili Filistin arazisinden ağaçların sökülmesine ilişkin 28 emir çıkarıldığı bilgisini verdi.

İsrail'in bölge politikalarının "tehlikesine" dikkat çeken Davud, söz konusu emirlerin gelecekte bu arazileri kalıcı olarak ele geçirmek için bir adım olduğunu kaydederek, "Filistinlilerin sahip olduğu arazilerdeki ağaçlar toprağın ilk savunma hattıdır." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı tarihten bu yana, İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları sonucu 1133 Filistinli can verdi, 11 bin 700'ü çeşitli şekillerde yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi ise gözaltına alındı.