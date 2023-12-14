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Filistin Turizm Sektörü İsrail Saldırılarından Etkilendi - Son Dakika
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Filistin Turizm Sektörü İsrail Saldırılarından Etkilendi

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Maayah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının etkisiyle Filistin turizm sektörünün yıl sonuna kadar 200 milyon dolar kayba uğrayacağını açıkladı. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana turizm sektörü günde ortalama 2,5 milyon dolar kaybetti. Noel sezonunda turist çeken Beytüllahim kenti ise bu yıl ıssız kaldı.

Filistin Turizm Sektörü İsrail Saldırılarından Etkilendi
14.12.2023 - 10:10,
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RAMALLAH, 14 Aralık (Xinhua) -- Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Maayah Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının etkisiyle Filistin turizm sektörünün yıl sonuna kadar 200 milyon ABD doları tutarında kayba uğramasının beklendiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı (WAFA) tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim'den bu yana turizm sektörünün günde ortalama 2,5 milyon dolar kaybettiği belirtildi.

Bakan, Filistin turizm sektörünün bu yılki Noel sezonunda başta Gazze ve Batı Şeria'da olmak üzere zorlayıcı koşullarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Maayah, eskiden Noel sezonunda turist çeken Batı Şeria kenti Beytüllahim'in bu kış ıssız olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Filistin Turizm Sektörü İsrail Saldırılarından Etkilendi - Son Dakika
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