Filistin Turizm Sektörü İsrail Saldırılarından Etkilendi

RAMALLAH, 14 Aralık (Xinhua) -- Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanı Rula Maayah Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının etkisiyle Filistin turizm sektörünün yıl sonuna kadar 200 milyon ABD doları tutarında kayba uğramasının beklendiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı (WAFA) tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim'den bu yana turizm sektörünün günde ortalama 2,5 milyon dolar kaybettiği belirtildi.

Bakan, Filistin turizm sektörünün bu yılki Noel sezonunda başta Gazze ve Batı Şeria'da olmak üzere zorlayıcı koşullarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Maayah, eskiden Noel sezonunda turist çeken Batı Şeria kenti Beytüllahim'in bu kış ıssız olduğunu söyledi.