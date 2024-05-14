Filistin Ulusal Konseyi: İsrail, Filistin halkına korkunç katliamlar yapmaya devam ediyor - Son Dakika
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Filistin Ulusal Konseyi: İsrail, Filistin halkına korkunç katliamlar yapmaya devam ediyor

Filistin Ulusal Konseyi: İsrail, Filistin halkına korkunç katliamlar yapmaya devam ediyor

Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in Filistin halkına korkunç katliamlar yapmaya devam ettiğini belirtti. Konsey, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te geniş çaplı saldırılara maruz kalan Filistinlilerin topraklarından sürülmek istendiğini ancak teslim olmayacaklarını ifade etti. Açıklamada, uluslararası kararların başarısız olmasının sorumluluğunun ABD'ye ait olduğu vurgulandı ve dünya ülkelerine İsrail'e baskı yapma ve tepki eylemlerini sürdürme çağrısı yapıldı.

14.05.2024 16:11
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Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in, "uluslararası bir acziyet ve yetersizlik ortamında" Filistin halkına korkunç katliamlar yapmaya devam ettiğini belirtti.

Konseyden 15 Mayıs 1948'de yaşanan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 76'ncı yılı münasebetiyle yazılı açıklama yapıldı.

Filistinlilerin, Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'da, Kudüs'te geniş çaplı saldırılara maruz kaldığı belirtilen açıklamada, Gazze'de yaşananların kabusların da ötesine geçtiği, İsrail'in Gazze sakinlerini topraklarından sürmek istediği ancak Filistinlilerin teslim olmayacağı ifade edildi.

"Halkımız, nerede olursa olsun, en cesur duruşunu sergiliyor, toprağına sarılıyor, onurunu ve vatanını savunuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in, "uluslararası bir acziyet ve yetersizlik ortamında" Filistin halkına korkunç katliamlar yapmaya devam ettiği" kaydedildi.

Filistinlilerin haklarını destekleyen uluslararası kararlar ve projelerin başarısız olmasının sorumluluğunun ABD'ye ait olduğu vurgulanan açıklamada, dünya ülkelerine, daha çok baskı yapma ve İsrail'e tepki eylemlerini sürdürme çağrısında bulunuldu.

Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Ulusal Konseyi: İsrail, Filistin halkına korkunç katliamlar yapmaya devam ediyor - Son Dakika

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