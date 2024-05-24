Filistin, İsrail'in Refah'taki saldırılarını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Filistin, İsrail'in Refah'taki saldırılarını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin, İsrail\'in Refah\'taki saldırılarını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı. Filistin Devlet Başkanlığı, UAD'nin Refah'a yönelik saldırıyı durdurma kararını memnuniyetle karşılıyor ve İsrail'in halka yönelik saldırganlığına son verilmesini talep ediyor. İsrail'e, Filistin halkı için doğrudan tehlike oluşturan Refah'taki saldırganlığını durdurması ve Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşabilmesi için sınır kapılarını açması çağrısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplumdan da İsrail'i UAD'nin kararlarını uygulamaya zorlama ve kendini uluslararası hukuktan üstün gören tutumuna karşın gereken baskıyı yapma talebinde bulunuldu. Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 800 Filistinli öldürüldü, 80 bin 200 kişi yaralandı.

24.05.2024 19:39
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Filistin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması yönündeki kararını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Devlet Başkanlığının Filistin devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Başkanlık, UAD'nin Refah'a yönelik saldırıyı durdurma kararını memnuniyetle karşılıyor ve İsrail'in halkımıza yönelik kapsamlı saldırganlığına son verilmesini talep ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'e, Filistin halkı için doğrudan tehlike oluşturan Refah'taki saldırganlığını durdurması ve Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşabilmesi için sınır kapılarını açması çağrısında bulunulan açıklamada, uluslararası toplumdan da İsrail'i UAD'nin kararlarını uygulamaya zorlama ve kendini uluslararası hukuktan üstün gören tutumuna karşın gereken baskıyı yapma talebinde bulunuldu.

Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 800 Filistinli öldürüldü, 80 bin 200 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Çocuk, Gazze, Refah, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'in Refah'taki saldırılarını durdurma kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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