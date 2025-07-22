Filistin: Uluslararası Toplum Sorumluluk Almalı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun sorumluluğunun İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım ve zorla yerinden etme eylemlerini tespit etmekle sınırlı olmadığını, Tel Aviv'i bu eylemleri durdurmaya zorlamak olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası toplumun soykırım suçları, tehcir ve ilhakın durdurulması konusundaki ihmalkar tutumunun, İsrail'in daha fazla suç işlemesinin yanı sıra Filistinlilerin kendi topraklarında, vatanlarında ve devletlerinde nefes alamaz hale getirilmesi için bir kılıf haline geldiği kaydedildi.

Uluslararası toplumun sorumluluğunun sadece saldırıları tespit etmek, soykırım, ilhak ve toplu cezalandırmayı tanımlamakla sınırlı olmadığına işaret edilen açıklamada, ayrıca İsrail'i bu eylemleri durdurmaya ve uluslararası hukuka uymaya zorlamak, Filistinli sivillerin can güvenliğini korumak ve siyasi ve insan haklarını elde etmelerini sağlamak olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, soykırım ve ilhakın uluslararası hukukun gücüyle durdurulması konusundaki uluslararası görüşü yansıtan acil uluslararası caydırıcı önlemlerin alınmasını istedi.

Bakanlık, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesindeki ihmalkar tavrın uluslararası meşruiyetin yerini orman kanunlarının almasına yol açacağı konusunda uyardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.