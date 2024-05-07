Filistin, Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarına yapılan saldırıları kınadı - Son Dakika
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Filistin, Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne giden yardım tırlarına yapılan saldırıları kınadı

Filistin, Ürdün\'ün Gazze Şeridi\'ne giden yardım tırlarına yapılan saldırıları kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne gönderdiği insani yardım tırlarına yapılan saldırıları kınayarak uluslararası topluma güvenli ve sürdürülebilir koridorlar sağlama çağrısında bulundu. Açıklamada, İsrail'in halka karşı saldırıları ve yerleşimcilerin ihlallerinin durdurulması ve yardımların güvenli bir şekilde girişi için acil harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı. Ürdün Dışişleri Bakanı da saldırıyı kınayarak İsrail hükümetini sorumlu tuttu. Ürdün yardım tırları daha önce de yasa dışı yerleşimcilerin saldırısına uğramıştı.

07.05.2024 21:35
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Filistin, Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne giden insani yardım tırlarına yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin ikinci kez saldırmasını kınayarak, uluslararası topluma güvenli ve sürdürülebilir koridorlar sağlama çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fanatik Yahudi yerleşimci milislerin (Gazze'nin kuzeyi) Beyt Hanun'daki sınır kapısından Gazze Şeridi'ne doğru ilerleyen Ürdün yardım kafilesine ikinci kez düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Uluslararası topluma, İsrail'in halkımıza karşı saldırıları ile yerleşimcilerin ihlallerini durdurmak ve yardımların sürdürülebilir ve insani bir şekilde girişi için güvenli koridorlar sağlamak adına acil harekete geçme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Aşırı sağcı İsrail hükümeti ve onun yerleşimcileri uluslararası barış iradesine meydan okuyor." denilen açıklamada, Filistinlilerin bombardıman, açlık, susuzluk ile ilaç ve tedaviden mahrum bırakılarak hedef alındığının altı çizildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin, Ürdün'ün yardım tırlarına "alçakça" saldırdığını belirterek, bu saldırıdan tümüyle İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Şeridi'ne gönderilen Ürdün yardım tırları ikinci kez yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Ürdün, 1 Mayıs'ta Yahudi yerleşimcilerin, Gazze'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim ve kuzeyindeki Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınamıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yerleşimcilerin, yardım tırlarına çıkarak insani yardım malzemelerine zarar verdiği görülmüştü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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