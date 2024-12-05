Filistin ve Almanya'dan 23 Milyon Euro'luk Anlaşma

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RAMALLAH, 5 Aralık (Xinhua) -- Filistin ve Almanya, Filistin'e toplam 23 milyon euro (24 milyon ABD doları) tutarında mali destek sağlanmasına yönelik iki anlaşma imzaladı. Çarşamba günü imzalanan anlaşmalar, Filistin'deki yol, su ve atık yönetiminin iyileştirilmesini ve bölgeye acil yardım sağlanmasını hedefliyor.

Resmi açıklamaya göre anlaşmalar, Filistin Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Wael Zaqout ile Almanya'nın Filistin Temsilcisi Oliver Owcza tarafından Batı Şeria'nın orta kesimindeki Ramallah'ta imzalandı.

Zaqout hibenin yerel kalkınmayı büyük ölçüde destekleyeceğini ve Filistin halkına yönelik hizmetleri iyileştireceğini belirterek Alman hükümetine teşekkür etti.

Owcza anlaşmaların Almanya'nın Filistin hükümetine çeşitli alanlarda verdiği sürekli destek kapsamında imzalandığını ve iki hükümet arasındaki güçlü işbirliğini yansıttığını vurguladı.