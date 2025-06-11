Filistin ve İsviçre'den Acil Yardım Talebi - Son Dakika
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Filistin ve İsviçre'den Acil Yardım Talebi

11.06.2025 15:37
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Başbakan Mustafa, Gazze'deki insani kriz için uluslararası yardımların artırılmasını istedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis Gazze Şeridi'ndeki İsrail soykırımını durdurma çabalarını ve ABD'nin New York kentinde bu ay yapılacak Filistin konferansını ele aldı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mustafa ile Cassis, Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede, "İsrail soykırımının durdurulması ve Gazze Şeridi'ne acil insani yardım malzemesi ulaştırılmasının gerekliliği" ele alındı.

Suudi Arabistan ve Fransa eş başkanlığında 17-20 Haziran tarihlerinde New York'ta düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı'nın başarılı olması kapsamındaki çalışmalar da görüşüldü.

Başbakan Mustafa, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek barış konferansından iki devletli çözümün korunması, Filistin Devleti'nin daha fazla tanınması, ekonomik ve mali destek sağlanması, kalkınma ve kurumsal reform çabalarının desteklenmesine ilişkin pratik sonuçlar çıkmasını beklediklerini belirtti.

Filistin halkının meselesinin sadece insani boyutta olmadığını kaydeden Mustafa ayrıca işgalin sona erdirilmesi ve Filistin Devleti'nin kurulmasıyla çözülebilecek siyasi bir mesele olduğunu ifade etti.

Mustafa, iki devletli çözüme olan inancından dolayı İsviçre'den daha fazla müdahale beklediklerini kaydetti.

Filistin halkı aleyhinde yürütülen soykırımı durdurmak ve Gazze Şeridi'nde yaşanan insani acıları ve felaketi sona erdirmek için pratik ve ciddi adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Mustafa, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının açılması ve yardım dağıtımının sadece mevcut mekanizmayla sınırlı tutulmaması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Mustafa, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışmalarında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere uzman ve deneyimli uluslararası ve BM kurumlarına güvenilmesi gerektiğini ifade etti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis ise İsrail'in uluslararası ve insani hukuka saygı göstermesi; Gazze Şeridi'ndeki felaket boyutundaki insani durumun ciddiyeti göz önüne alındığında bölgeye yardımların ulaştırılmasının önemine değindi.

Ülkesinin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ile iki devletli çözüm çerçevesinde barışa ulaşmak için bir yol haritasının çizilmesi çabalarına destek verdiğini vurgulayan Cassis, ayrıca Filistin yönetimine desteğin sürdürülmesi ve ortak işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde 17-20 Haziran tarihlerinde Fransa ve Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında yüksek düzeyli katılımla düzenlenecek Uluslararası Filistin Konferansı'nda, Gazze'deki durum ve Filistin'de iki devletli çözüm ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin ve İsviçre'den Acil Yardım Talebi - Son Dakika

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