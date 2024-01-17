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Filistin Yönetimi, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yaptığını belirtti - Son Dakika
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Filistin Yönetimi, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yaptığını belirtti

Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırıları, Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım savaşı olarak nitelendirdi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in bölgede yaptığı öldürme, yıkma, yerleşim birimleri inşası gibi eylemlerin bölgeyi şiddet ve yıkıma sürüklediğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in saldırılarını tırmandırmasından ABD'nin sorumlu olduğunu belirterek, ABD'ye saldırıların durması için acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistin Yönetimi, İsrail\'in Filistin halkına yönelik soykırım savaşı yaptığını belirtti
17.01.2024 - 16:28,  Güncelleme: 16:29
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Filistin Yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da her gün gerçekleştirdiği "cinayetler serisinin, Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım savaşı" olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in öldürme, katliam, yıkma, Filistin topraklarına el koyma, Filistinlilerin mal varlığını ele geçirme, yerleşim birimleri inşası, Yahudi yerleşimcilerin terörü gibi her türlü yolla bölgenin tamamını şiddet ve yıkıma sürüklediğini" kaydetti.

"İsrail ordusunun, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da her gün gerçekleştirdiği, sonuncusu Tulkerim'de 4, Nablus'ta 3 Filistinlinin ölümü olan cinayetler serisi, Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım savaşıdır." ifadelerini kullanan Ebu Rudeyne, İsrail'in bu suçları uluslararası toplumun "kabul edilemez" sessizliği gölgesinde işlediğini ve bu durumun bölgeyi ateşe sürüklediğini vurguladı.

İsrail'in saldırılarını tırmandırmasından İsrail'e destek veren ABD'nin sorumlu olduğunu dile getiren Ebu Rudeyne, ABD'ye saldırıların durması için acil harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinin, bu sabah Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli, Tulkerim kentinde ise mülteci kampına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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