Filistin Yönetimi, İsrail'in ve Diğer Planların Meşruiyetini Reddetti - Son Dakika
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Filistin Yönetimi, İsrail'in ve Diğer Planların Meşruiyetini Reddetti

Filistin yönetimi, Gazze, Batı Şeria ya da Kudüs'te İsrail ya da onun dışındaki hiç kimsenin ve hiçbir planın meşruiyetinin olmayacağını belirtti. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, ABD'nin, bazı taraflarla Gazze'nin geleceğiyle ilgili planları görüştüğüne dair basına sızan haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Söz konusu planların meşruiyetinin olmayacağını ve Filistin halkı tarafından kabul edilmeyeceğini ifade eden Ebu Rudeyne, 'şu an öncelikli olan konunun, savaşın ertesi günü hakkında konuşmak değil Filistin halkının maruz kaldığı saldırı ve katliamları durdurmak olduğunu' dile getirdi.

20.07.2024 17:41
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Filistin yönetimi, Gazze, Batı Şeria ya da Kudüs'te İsrail ya da onun dışındaki hiç kimsenin ve hiçbir planın meşruiyetinin olmayacağını belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında, ABD'nin, bazı taraflarla Gazze'nin geleceğiyle ilgili planları görüştüğüne dair basına sızan haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu planların meşruiyetinin olmayacağını ve Filistin halkı tarafından kabul edilmeyeceğini ifade eden Ebu Rudeyne, "şu an öncelikli olan konunun, savaşın ertesi günü hakkında konuşmak değil Filistin halkının maruz kaldığı saldırı ve katliamları durdurmak olduğunu" dile getirdi.

İsrail'in, Filistin halkına karşı suç işlemeye devam ettiğini ve ABD'nin "kör" tarafgirliği ve sunduğu para ve silah desteğiyle uluslararası meşruiyete meydan okuduğunu kaydeden Ebu Rudeyne, "Gazze, Batı Şeria ya da Kudüs'te ne işgalcinin ne de ondan başkasının, Filistin toprakları üzerinde de halkın ve yönetimin kabul etmeyeceği hiçbir planın meşruiyeti olamaz." ifadesini kullandı.

Filistin halkı ve onu temsil eden tek meşru temsilci Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ), halkın kendi kaderini tayin etme hakkına sahip tek merci olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki varlığının hukuk dışı olduğunu aktardı.

Ebu Rudeyne, işgalin sona yaklaştığını ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına giden tek yol olduğunu belirtti.

Haziran ayı sonlarında Amerikan " Washington Post" gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD'ye ziyareti sırasında yetkililerle Gazze'de savaşın ertesi günüyle ilgili planı görüştüğünü yazmıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Kudüs, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Yönetimi, İsrail'in ve Diğer Planların Meşruiyetini Reddetti - Son Dakika

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