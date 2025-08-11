Filistinli Aktivist Hadalin Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistinli Aktivist Hadalin Cinayeti

11.08.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli aktivist Hadalin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir yerleşimci tarafından öldürüldü.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Oscar 2025 ödüllü bir belgeselin yapımına katkıda bulunan Filistinli aktivist Avde Hadalin'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci tarafından öldürülme anını kendi çektiği videoyla belgelediğini açıkladı.

B'Tselem'in X hesabından yapılan paylaşımda, Hadalin'in kendisinin çektiği videoda, Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir İsraillinin kendisine ateş açtığı an net şekilde görülüyor. Video, Hadalin yere düşerken ani olarak kesiliyor.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada da Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin İsrail şiddetine tamamen maruz kaldıkları ve hiçbir insani koruma altında olmadıkları vurgulandı.

Cinayeti işleyen Yinon Levi'ye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından Filistinlilere yönelik şiddet ve yerinden etme faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulandığı ifade edilen açıklamada, "İsraillilerin (asker ya da sivil) gündüz vakti Filistinlileri öldürürken dünya sessiz kalıyor ve bu cinayetlerin cezasız kalması bu zulmü teşvik ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrailli yönetmen Yuval Abraham da açıklamasında, Hadalin'in hayatını işgal altında belgelediğini, "No Other Land" adlı belgeselin yapımına katkı sunduğunu ve çektiği son görüntünün kendi öldürülmesi olduğunu belirtti.

Abraham, cinayeti işleyen Levi'nin suçlamaları reddettiğini ve mahkemenin onu ev hapsinden serbest bıraktığını aktardı.

İsrail makamları, 28 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurularak öldürülen Filistinli aktivist Avde Hadalin'in naaşını, cenaze törenine ilişkin bazı şartlar öne sürerek teslim etmeyi reddediyordu.

Hadalin'in köyü Umm el-Hayr'de yaşayan 70 kadın, naaşının aileye teslim edilmesi ve tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması için günlerce açlık grevi yaptı.

İsrailli saldırgan, Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinliyi öldürmüştü

Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir İsrailli, 28 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da sağa sola rastgele ateş açmıştı.

Levi'nin saldırısı sonucu "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.

İsrail mahkemesi, Filistinli aktivisti öldürdüğü anlara ilişkin görüntüsü de yayımlanan Levi'nin yalnızca ev hapsine alınmasına hükmetmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ye yönelik yaptırımı kaldırmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, Belgesel, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli Aktivist Hadalin Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü

11:37
Depreme yayın sırasında yakalanan radyocu büyük korku yaşadı
Depreme yayın sırasında yakalanan radyocu büyük korku yaşadı
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 11:55:40. #7.12#
SON DAKİKA: Filistinli Aktivist Hadalin Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.