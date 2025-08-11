Filistinli Aktivist Hadalin Cinayeti

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, Oscar 2025 ödüllü bir belgeselin yapımına katkıda bulunan Filistinli aktivist Avde Hadalin'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci tarafından öldürülme anını kendi çektiği videoyla belgelediğini açıkladı.

B'Tselem'in X hesabından yapılan paylaşımda, Hadalin'in kendisinin çektiği videoda, Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir İsraillinin kendisine ateş açtığı an net şekilde görülüyor. Video, Hadalin yere düşerken ani olarak kesiliyor.

Paylaşımla birlikte yapılan açıklamada da Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin İsrail şiddetine tamamen maruz kaldıkları ve hiçbir insani koruma altında olmadıkları vurgulandı.

Cinayeti işleyen Yinon Levi'ye, Avrupa Birliği ve ABD tarafından Filistinlilere yönelik şiddet ve yerinden etme faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulandığı ifade edilen açıklamada, "İsraillilerin (asker ya da sivil) gündüz vakti Filistinlileri öldürürken dünya sessiz kalıyor ve bu cinayetlerin cezasız kalması bu zulmü teşvik ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrailli yönetmen Yuval Abraham da açıklamasında, Hadalin'in hayatını işgal altında belgelediğini, "No Other Land" adlı belgeselin yapımına katkı sunduğunu ve çektiği son görüntünün kendi öldürülmesi olduğunu belirtti.

Abraham, cinayeti işleyen Levi'nin suçlamaları reddettiğini ve mahkemenin onu ev hapsinden serbest bıraktığını aktardı.

İsrail makamları, 28 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından vurularak öldürülen Filistinli aktivist Avde Hadalin'in naaşını, cenaze törenine ilişkin bazı şartlar öne sürerek teslim etmeyi reddediyordu.

Hadalin'in köyü Umm el-Hayr'de yaşayan 70 kadın, naaşının aileye teslim edilmesi ve tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması için günlerce açlık grevi yaptı.

İsrailli saldırgan, Oscar ödüllü belgesele katkı sunan Filistinliyi öldürmüştü

Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir İsrailli, 28 Temmuz'da El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da sağa sola rastgele ateş açmıştı.

Levi'nin saldırısı sonucu "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetmişti.

İsrail mahkemesi, Filistinli aktivisti öldürdüğü anlara ilişkin görüntüsü de yayımlanan Levi'nin yalnızca ev hapsine alınmasına hükmetmişti.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Levi'ye yönelik yaptırımı kaldırmıştı.