Filistin'de İzzet ve Şeref vurgusu - Son Dakika
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Filistin'de İzzet ve Şeref vurgusu

Filistin\'de İzzet ve Şeref vurgusu

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri, Gazze'de silahların bırakılıp, teslim olunması yönünde bazı söylemlerin dillendirildiğine dikkati çekerek, "Filistinliler bunu dinlemeyecek, boyun eğmeyecek.

02.05.2025 23:48
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Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri, Gazze'de silahların bırakılıp, teslim olunması yönünde bazı söylemlerin dillendirildiğine dikkati çekerek, "Filistinliler bunu dinlemeyecek, boyun eğmeyecek. Çünkü bu izzet ve şeref getirmeyecek. Bunu daha önce tecrübe ettik ve bunun bedeli çok ağır olacak, bunu biliyoruz. Asla teslim olmayacaklar, bu şuurdalar." dedi.

Tekruri, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nca Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mescid-i Aksa Gazze'nin Kurtuluşu İçin Ödenmesi Gereken Bedel" konulu programda, Filistin davasının tüm Müslümanların sorumluluğunda olduğunu anlattı.

Filistin'de işgal altındaki topraklardan ziyade zihinlerin de işgal edildiğini vurgulayan Tekruri, "İşgal edilen ümmetin izzetidir, onurudur, şerefidir, namusudur. Ümmeti parçaladılar, ümmet bilincini ortadan kaldırdılar. Bizim bu birliği sağlamamız gerekiyor. Tekrar tek vücut olmamız gerekiyor. Mekke, Medine ve Kudüs ortak noktamız, hepimizin eşit olduğu, eşitlendiği bir yer. Bu şuura sahip olmamız gerekiyor ki topraklarımızı işgal eden ve kirleten o rejimden ancak bu şekilde kurtarabiliriz." diye konuştu.

Tekruri, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 50 binden fazla şehit verildiğini, kadınların, çocukların ve yaşlıların vahşice katledildiğini dile getirdi.

"Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için belki 1 milyon şehit vermemiz gerekiyor"

Bugünkü gelinen ortamda sorumluluğun Gazzelilerin üzerine bırakıldığını anlatan Tekruri, şöyle konuştu:

"Gazze, Filistin ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için belki 1 milyon şehit vermemiz gerekiyor. Burada en büyük sıkıntı tüm sorumluluğu Gazzelilere bırakmış olmamız. Yani 1 milyon şehit bile olsa sadece bunu Gazzelilere bırakırsanız oradaki nüfusun yüzde 50'si demek. Tüm İslam ümmetine bunu pay ederseniz 2 bin kişide 1'e tekabül eder. Cezayir'in özgürlüğü için 7 yıl süren savaşta 1 milyondan fazla insan şehit oldu."

"Asla teslim olmayacaklar"

Tekruri, Aksa Tufanı öncesi de İsrail'in saldırı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Daha önce her şey güllük gülistanlıktı da Aksa Tufanı'yla mı şehitler olmaya, insanlar ölmeye başladı; hayır. Yüz yıldır bize düşen hep öldürülmek. Hep öldürüldük ama ilk defa Aksa Tufanı'yla karşılık vermeye başladık. Yani temel fark bu. Bir de Gazzelilerin, Hamas'ın silahı bırakıp teslim olması da konuşuluyor. Hatta bazı Filistinliler ve Arap yöneticiler bunu dile getirmeye başladı. 'Silahlar bırakılsın, teslim olunsun' demeye başladılar. Filistinliler bunu dinlemeyecek, boyun eğmeyecek. Çünkü bu izzet ve şeref getirmeyecek. Bunu daha önce tecrübe ettik ve bunun bedeli çok ağır olacak, bunu biliyoruz. Asla teslim olmayacaklar, bu şuurdalar. Teslim olmayacağız, teslim olmayacağım siz de teslim olmamalısınız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin'de İzzet ve Şeref vurgusu - Son Dakika

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