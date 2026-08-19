İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı

İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı
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İsrail polisi, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde evinde gözaltına aldı. Bakanlık yetkilileri, gözaltı için herhangi bir gerekçe gösterilmediğini belirtti; İsrail polisinden ise açıklama yapılmadı.

İsrail polisi, Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref el-Avar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde gözaltına aldı.

BAKANI EVİNDEN GÖZALTINA ALDILAR

Bakanlık bürosundan bir yetkili, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Filistinli Bakanı herhangi bir gerekçe göstermeksizin evinde gözaltına aldığını ifade etti.

İsrail polisinden ise konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli bakanı gözaltına aldı

BAKANA BATI ŞERİA'YA GİRİŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

İsrail makamları, geçen yıl Bakan Avar'a Batı Şeria'ya giriş yasağı getirmiş, karar daha sonra tekrar uzatılmıştı.

İsrail hükümeti, Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ait sportif, sosyal, siyasi ve ekonomik faaliyetlere yönelik kısıtlamalarını artırmıştı.

Kaynak: AA

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