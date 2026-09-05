Filistinli Bakan Şahin, Hristiyanların İsrail ihlallerinden korunması için çağrı yaptı

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, Orta Doğu'da Barış İçin Kiliseler'den (CMEP) heyetiyle yaptığı görüşmede İsrail'in Hristiyanlara saldırılarını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Şahin, CMEP Müdürü Mae Elise Cannon başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Şahin, görüşmede, CMEP'in Filistin'deki Hristiyanların korunmasında üstlendiği önemli rolü takdir ederek, gerekli miktarda insani yardımın tedarik edilmediği Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani duruma, sınır kapılarının kapalı tutulmaya devam edilmesine, çocukların eğitimlerinin düzenli şekilde sürdürülememesi ve hastalıkların yayılmasına değindi.

Bakan Şahin, heyetle Batı Şeria'daki durumun kötüleşmesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin İsrail ordusu koruması altında tırmandırdığı şiddeti ele aldı.

Filistin'deki Hristiyan varlığının karşı karşıya olduğu zorluklara ve Filistinlilerin yaşadığı zor koşullar nedeniyle Hristiyanların sayısında yaşanan büyük düşüşe işaret eden Şahin, uluslararası toplumun ve dünya genelindeki kiliselerin, Hristiyan varlığını ve kutsal mekanları İsrail'in ihlallerinden korumak ve seslerini dünyaya duyurmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

CMEP heyeti ise ziyaretin Filistin halkıyla dayanışma kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Heyet, Hristiyanların karşı karşıya olduğu zorluklar ve Filistin ile kutsal topraklardaki Hristiyanların sayısındaki düşüşten endişe duyduklarını ifade etti.

Heyet, CMEP'nin Hristiyan varlığını ve Filistin halkının haklarını savunmaya, seslerini dünyaya duyurmaya ve bölgede güvenlik ve barışın sağlanmasına yönelik çabaları güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılının 1 Eylül'de başladığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te özel Filistin okulları, İsrail'in Batı Şeria'dan gelen öğretmen ve personele giriş izni vermemesini protesto ederek, ikinci bir duyuruya kadar eğitime başlamayacaklarını açıklamıştı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği ise İsrail'in Kudüs Belediyesine bağlı okullarda 45 binden fazla Filistinli öğrenciye İsrail müfredatı dayatıldığını belirtmişti.

Filistin Kilise İşleri Yüksek Komitesi, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, dünya kiliselerine yaptığı acil çağrıda İsrail'in uygulamalarıyla zor durumda kalan Kudüs'teki Hristiyan okullarının kurtarılması için harekete geçilmesini istemişti.