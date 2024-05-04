Filistinli Cerrah Gassan Ebu Sitte, Fransa\'ya Girişinin Engellendiğini İfade Etti

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Filistin asıllı cerrah Gassan Ebu Sitte, Almanya'nın hakkında verdiği Avrupa'ya giriş yasağı nedeniyle Fransa'ya girişinin engellendiğini ifade etti.

Sitte, sosyal paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'te Charles de Gaulle Havalimanı'nda bulunduğunu belirtti.

Filistinli cerrah, "Fransa'ya girmemi engelliyorlar. Bugün Senatoda konuşma yapmam gerekiyor. Almanların Avrupa'ya girişime 1 yıl yasak getirdiklerini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Sitte, Avrupa'nın Gazze'de yaşanan "soykırıma" tanık olanları sustururken, İsrail'in bu tanıkları hapiste öldürdüğünü savundu.

Senatoda düzenlenen etkinliği organize eden Yeşiller Partisi (EELV) Senatörü Raymonde Poncet Monge, X hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Sitte'nin Charles de Gaulle Havalimanı'ndan bekleme alanına alındığını ve Fransa'dan sınır dışı edileceğini belirtti.

Poncet Monge, bu durumu "utanç verici" olarak nitelendirerek İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e bu konuda ne yapmayı planladığını sordu.

Muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili David Guiraud X hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Sitte'nin Gazze'de İsrail'in korkunç bombardımanlarını yaşadığını belirterek Filistinli doktorun bugün Fransa'da bölgede tanık olduklarını anlatacağını ancak havalimanından geri çevrildiğini ifade etti.

Guiraud, bu durumun utanç verici olduğuna ve Ebu Sitte'nin anlattıklarının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Fransa, Gassan Ebu Sitte'yi ağırlamalı." ifadesini kullandı.

LFI Milletvekili Thomas Portes da aynı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ebu Sitte'nin Paris'teki havalimanında sıkışıp kalmasını "utanç verici" olarak değerlendirdi.

Portes, bu durumun, Almanya'nın Ebu Sitte hakkında Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e 1 yıl girmesine yasak getirdiği için yaşandığını anlattı.

Fransız milletvekili, "Soykırım destekçileri, İsrailli savaş suçlularının yaptığı dehşetin tanıklığını engellemek için her yerde örgütleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Sitte'nin, Fransız Parlamentosunun üst kanadı olan Senatoda "Fransa'nın Filistin'de uluslararası hukukun uygulanmasındaki sorumluluğu"na ilişkin etkinlikte konuşması bekleniyordu.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim 2023'te bölgeye giderek 40 gün görev yapan Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı Rektörü Ebu Sitte, nisanda, Gazze'de yaşadıklarını anlatması için Berlin'deki konferansa davet edilmiş ancak ülkeye girişi engellenmişti.