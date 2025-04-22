Filistinli Çocuk Mühimmat Patlamasında Gözünü Kaybetti - Son Dakika
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Filistinli Çocuk Mühimmat Patlamasında Gözünü Kaybetti

Filistinli Çocuk Mühimmat Patlamasında Gözünü Kaybetti

İsrail saldırıları sonucu 7 yaşındaki Muhammed Hicazi, patlayan mühimmat nedeniyle bir gözünü kaybetti.

22.04.2025 11:14
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında, patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 7 yaşındaki Filistinli çocuk bir gözünü kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana kullandığı binlerce ton bomba ve patlayıcı kalıntıları, saldırıların ardından da sivillerin hayatını tehdit eden birer saatli bomba niteliğinde.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 7 yaşındaki Muhammed Hicazi de İsrail'in sonradan patlayan mühimmatlarının kurbanlarından biri oldu.

Filistinli çocuk, İsrail saldırılarında kısmen yıkılan evinin önünde oynadığı sırada dokunduğu bir cismin infilak etmesi ve şarapnellerinin yüzüne, gözüne ve bedenine isabet etmesi sonucu sağ gözünü kaybetti. Muhammed, yurt dışında tedavi edilmezse sol gözünü de kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Filistinli çocuğun, ailesi hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yıpranan evlatlarının acısını olabildiğince dindirmeye ve onu teskin etmeye çalışsa da küçük çocuk, yaşadığı acının etkilerini hayatının her alanında derinden hissediyor.

Evinin önünde oynarken gözünden oldu

AA muhabirine konuşan küçük Muhammed, "Arkadaşlarımla oynuyordum. Bir şeye dokundum ve yüzüme bomba patladı. Babam patlama sesini duydu ve hemen hastaneye götürdü." dedi.

Muhammed'in babası Halid Hicazi de oğlunun geçen ay arkadaşlarıyla yıkık dökük evlerinin önünde oynamak için dışarı çıktığını söyledi.

Hicazi, "Muhammed, oyun oynadığı sırada yerde tuhaf bir cisim görmüş, merak edip ona dokunmuş ve ellerinin arasında infilak etmiş. Gittiğimde onu kanlar içinde buldum. Benim için çok acı bir sahneydi. Onu hızla hastaneye götürdük, ancak ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği nedeniyle başka bir hastaneye sevk ettiler. Orada sağ gözü alındı ve halen durumu kritik." diye konuştu.

Muhammed'in sol gözünün kurtarılabilmesi için adeta 'tıbbi bir mucizeye' ihtiyaç olduğuna işaret eden Hicazi, bunun için Gazze dışına acil bir şekilde sevk edilmesi gerektirdiğini belirterek, "Kısa süre içinde tedavi edilememesi halinde, diğer gözünü de kaybederek tamamen görme yetisini yitirecek." ifadesini kullandı.

Muhammed'in artık ne oyun oynayabildiğini ne de eğitimine devam edebildiğini, görme kaybı ve yaşadığı psikolojik travmalar nedeniyle çevresiyle iletişim kurmakta zorlandığını söyleyen Hicazi, "O olaydan sonra bir an olsun yanımdan ayrılmıyor. Özellikle geceleri bombardıman seslerinden çok korkuyor. Psikolojisi gittikçe kötüleşiyor. Sürekli bana sarılıyor ve benden bir an uzaklaşmaktan bile korkuyor." şeklinde konuştu.

Zamanla yarış

Oğlunun tamamen kör olmaması için bir an önce Gazze dışına tedavi için sevk edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Dünya Sağlık Örgütü ile uluslararası insan hakları ve sağlık kuruluşlarına çağrıda bulunan Hicazi, "Sol gözüyle yeniden görebildiğini görmeyi çok istiyorum. Eski hayatına dönsün, oynasın, kendi ayakları üzerinde durabilsin, tıpkı yaşıtları gibi." dedi.

Gazze'de 30 binden fazla patlayıcı savaş kalıntısı olduğu tahmin ediliyor

Gazze'deki polis teşkilatı sözcüsü Albay Muhammed ez-Zerka mart ayında yaptığı açıklamada, Gazze'nin farklı bölgelerine dağılmış bir şekilde 30 bini aşkın patlayıcı savaş kalıntısı olduğunu tahmin ettiklerini ve bunların sivillerin hayatı için büyük bir tehlike oluşturduğunu söylemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Çocuk Mühimmat Patlamasında Gözünü Kaybetti - Son Dakika

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