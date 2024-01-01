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Filistinli Çocuk: Ölümden Uzakta Yaşamak İstiyoruz - Son Dakika
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Filistinli Çocuk: Ölümden Uzakta Yaşamak İstiyoruz

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına maruz kalan Filistinli bir çocuk, diğer çocuklar gibi ölümden uzakta yaşamak istediklerini dile getirdi. Çocuk, topraklarında kalmak ve savaşın sona ermesi için dua ettiğini ifade etti. İsrail'in saldırılarında binlerce Filistinli hayatını kaybederken, sivil altyapı da büyük zarar gördü.

Filistinli Çocuk: Ölümden Uzakta Yaşamak İstiyoruz
01.01.2024 - 19:17,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli küçük bir erkek çocuğu, diğer çocuklar gibi ölümden uzakta yaşamak istediğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, kendisine uzatılan mikrofona konuşan Filistinli çocuk, "Sadece şunu söylemek istiyorum, dünyadaki diğer çocuklar gibi ölümden ve öldürülmekten uzakta yaşamak istiyoruz." dedi.

Filistinli çocuk, başka bir isteği olup olmadığı sorusuna, "Topraklarımızda kalmak istiyoruz, başka bir şey değil." diye cevap verdi.

Savaşın bitmesi için dua ettiğini ifade eden Filistinli çocuk, savaştan sonra mutlu olmak istediğini sözlerine ekledi.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 21 bin 978 Filistinli öldürüldü, 57 bin 697 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 172'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 506 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 134 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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