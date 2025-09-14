Filistinli Çocuklar Doğada Buluştu

Beyşehir ilçesinde Filistinli çocuklar, doğa etkinliğinde bir araya geldi.

Konya İyilik Peşinde Hareketi Topluluğu'nun düzenlediği Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'nin ev sahipliğinde Yeşildağ İskele Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar anneleriyle vakit geçirdi.

Topluluk adına açıklama yapan Ayşegül Uysal, Gazzeli kadın ve çocukların katıldığı doğa etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe 90 kişinin katıldığına belirten Uysal, sabah kahvaltısıyla başlayan programda doğa yürüyüşleri, aktiviteler, kitap atölyesi etkinliği yaptıklarını ifade etti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı ise "Onlara küçük bir dokunuşla doğayla buluşturup, güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Beyşehir Belediyesi'ne ve ismini açıklamak istemeyen diğer destekçilerimize gönülden teşekkür ederiz." dedi.