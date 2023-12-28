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Filistinli direniş grupları ulusal bir çözüm çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistinli direniş grupları ulusal bir çözüm çağrısı yaptı

Filistinli direniş grupları, Gazze'nin geleceğiyle ilgili tüm çözüm önerilerinin reddedilmesi ve ulusal birlik hükümeti kurulmasına dayalı Filistin ulusal çözümü sunulması çağrısında bulundu. Ayrıca, Gazze'deki saldırıların durdurulması, ablukanın kırılması ve yeniden imar için uluslararası bir girişim başlatılması gerektiği vurgulandı.

Filistinli direniş grupları ulusal bir çözüm çağrısı yaptı
28.12.2023 - 19:57,
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Filistinli direniş grupları, " Gazze'nin geleceği" olarak adlandırılan senaryolara karşılık "birlik hükümeti" temelli ulusal bir çözüm sunulması çağrısı yaptı.

Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık yetkililerinin katılımıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Gazze'de yaşananların ve savaş sonrasının değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, herhangi bir esir takası anlaşmasından önce Gazze'deki saldırıların durdurulması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya katılan gruplar, Gazze'nin geleceğiyle ilgili tüm çözüm önerileri ve senaryoların reddedilmesi ve ulusal birlik hükümeti kurulmasına dayalı Filistin ulusal çözümü sunulması çağrısında bulundu.

Bu bağlamda gruplar, daha önceki ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararların uygulanması için istisnasız tüm tarafların dahil olacağı bağlayıcı ve kapsayıcı bir toplantı düzenlenmesi ve Filistin siyasi sisteminin demokratik temeller üzerinde güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Gazze'deki savaşın da ele alındığı toplantıda, İsrail'in sürdürdüğü saldırıların ve soykırımın durdurulması, Gazze'ye dönük ablukanın kırılması, gıda yardımı, yakıt ve tıbbi malzeme girişlerinin sağlanması ve ağır yaralıların dışarda tedavi edilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantıya katılanlar, Arap ve İslam dünyası ile uluslararası camianın Gazze'nin yeniden imarı, bu konuda uluslararası bir girişim başlatılması ve başlangıç olarak acilen prefabrik ev gönderilmesi için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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Filistin, Lübnan, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Filistinli direniş grupları ulusal bir çözüm çağrısı yaptı - Son Dakika
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