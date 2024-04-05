Filistinli diş hekimi hastaları çadırda tedavi ediyor - Son Dakika
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Filistinli diş hekimi hastaları çadırda tedavi ediyor

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısı sonucu muayenehanesi kullanılamaz hale gelen Filistinli diş hekimi, hastaları çadırda tedavi ediyor. İsrail'in saldırıları sonucu hastaneler, klinikler ve muayenehaneler hedef alınırken, diş hekimleri çadırlarda hastalarını tedavi etmeye devam ediyor. Najdat Saqr adlı diş hekimi, kullanılamaz hale gelen muayenehanesinden getirdiği ekipmanlarla yerinden edilmiş Filistinlilere tedavi sağlamak için çadırı muayenehaneye dönüştürdü. Saqr, elektrik ve gerekli malzemelerin eksikliği gibi zorluklarla karşılaşsa da, çadır muayenehanesini açarak hizmet vermeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, çatışmaların başladığı tarihten bu yana Gazze, Batı Şeria, İsrail ve Lübnan'da sağlık hizmetlerine 906 saldırı düzenlenmiş, binlerce kişi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır.

05.04.2024 19:11
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- Filistinli diş hekimi hastaları çadırda tedavi ediyor

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısı sonucu muayenehanesi kullanılamaz hale gelen Filistinli diş hekimi, hastaları çadırda tedavi ediyor.

Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail, hastaneleri, klinikleri ve muayenehaneleri de hedef alıyor. Hekimler ise tüm zorluklara rağmen çadırlarda hastalarını tedavi ediyor. Filistinli diş hekimi Najdat Saqr, Al-Sawarha bölgesinde yer alan çadırı muayenehaneye dönüştürdü. Kullanılamaz hale gelen muayenehanesinden getirdiği ekipmanlarla yerinden edilmiş Filistinlileri tedavi eden diş hekimi Saqr yaptığı açıklamada, saldırılarda ciddi hasar almasının ardından Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan muayenehanesini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Najdat Saqr, "Altı aydır devam eden savaşta diş ağrısı yaşayan çok sayıda kişinin tedavi görememesi, birçok kliniğin kapatılması ve doktorların Gazze Şeridi'nden ayrılmasının ardından muayenehanemi çadırda açmaya karar verdim" dedi. Yaşadığı en büyük sorunun elektrik sağlanamaması, su ve diş tedavisi için gerekli malzemelerin bulunamaması olduğunu belirten Saqr, "Maalesef şu an bunlar yok, bulunsa bile çok pahalı fiyatlara satılır" ifadesini kullandı.

"Sağlık hizmetlerine 906 saldırı düzenlendi"

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus çarşamba günü yaptığı açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze, Batı Şeria, İsrail ve Lübnan'da sağlık hizmetlerine yönelik 906 saldırı gerçekleştirildiğini, saldırılarda 736 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 14 kişinin ise yaralandığını söyledi. İsrail saldırıları nedeniyle 36 hastaneden yalnızca 10'unun şu anda kısmen hizmet verdiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, mümkün olan en iyi şekilde hizmet vermeleri için bu hastaneleri desteklemeye devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli diş hekimi hastaları çadırda tedavi ediyor - Son Dakika

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