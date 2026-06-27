Esir Cibril es-Safedi: Bacağını Kaybetti, Oğlunu Şehit Verdi - Son Dakika
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Esir Cibril es-Safedi: Bacağını Kaybetti, Oğlunu Şehit Verdi

27.06.2026 11:13
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İsrail hapishanesinde işkenceyle bacağını kaybeden Filistinli Cibril es-Safedi, serbest kalınca tek oğlunun İsrail saldırısında öldüğünü öğrendi. Şimdi tekerlekli sandalyede ailesiyle yaşam mücadelesi veriyor.

Filistinli esir Cibril es-Safedi, İsrail hapishanelerinde geçirdiği ağır işkence ve tıbbi ihmal sonucu bir bacağını kaybetmiş olarak döndüğü Gazze Şeridi'nde, bu kez de tek oğlunun İsrail saldırısında yaşamını yitirdiğini öğrenerek ikinci bir yıkım yaşadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve soykırımı devam ederken, 1,5 yılı aşkın süre İsrail hapishanelerinde alıkonulan ve Ekim 2025'te serbest bırakılan 48 yaşındaki Safedi, Han Yunus kentinin güneyindeki Hamed bölgesinde bulunan, saldırılarda kısmen hasar görmüş evinde tekerlekli sandalyede yaşam mücadelesi veriyor.

AA muhabirine konuşan Safedi, gözaltı sürecinde maruz kaldığı "acımasız işkence yöntemlerini" ve tıbbi ihmali anlattı.

"Yürüyerek girdiğim hapishaneden bacağımı kaybederek çıktım"

Safedi, 4 Mart 2024'te Hamed şehrinden gözaltına alındığını belirterek, hapishanede tam "1 yıl 8 ay 9 gün" kaldığını söyledi.

İsrail askerleri tarafından alıkonulma anını ve sonrasını aktaran Safedi, şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltına alındığımda ayaklarımın üzerinde normal bir şekilde yürüyebiliyordum. Ancak gözaltından sadece bir gün sonra sağ bacağımda şiddetli ağrılar hissetmeye başladım.

8 gün boyunca acı içinde çığlık attım, askerlere ve kadın askerlere seslendim ama hiçbir yanıt alamadım. Aksine hakaret ve küfürlere maruz kaldım."

9. güne gelindiğinde, yanındaki diğer esirlerin oturduğu yerde büyük bir kan gölü fark ettiğini söyleyen Safedi, bacağının durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini aktardı.

Safedi, daha sonra yaşadığı süreci ise şöyle anlattı:

"Daha sonra bir asker bana hayatımın tehlikede olduğunu ve bacağımın kesilmesini kabul etmem gerektiğini söyledi. Önüme İbranice yazılmış bazı kağıtlar getirip imzalamamı istediler. Ardından hastaneye sevk edildim ve sağ bacağım ampute edildi."

Asıl şoku serbest kalınca yaşadı: "Tek oğlum şehit olmuş"

Bacağını kaybetmenin acısıyla mücadele eden Safedi, hapishaneden çıktıktan sonra hayatının en büyük yıkımını, 22 yaşındaki tek oğlunun İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini öğrenerek yaşadı.

Büyük bir şok içinde olduğunu dile getiren acılı baba, "Oğlumun şehit olduğunu ancak hapishaneden çıktıktan sonra öğrenebildim. Bu benim için en büyük şok oldu. Çünkü o benim tek oğlumdu ve ailenin ana geçim kaynağıydı." dedi.

Şu an eşi ve 5 kızıyla İsrail saldırılarında hasar görmüş evlerinde yaşama tutunmaya çalışan Safedi, engelinden dolayı artık çalışamadığını ve ailesinin geçimini sağlayamadığını belirtti.

"Hapishane değil toplu mezarlık"

Safedi, İsrail hapishanelerindeki esaret koşullarına ilişkin ise esirlerin sistematik olarak darbedildiğini, aşağılandığını, aç bırakıldığını ve işkence gördüğünü ifade etti.

"İçeride yaşananlar bir hapishane ortamı değil adeta bir toplu mezarlık." diyen Gazzeli, "İşkence ve kötü muamele nedeniyle hayatını kaybeden esirlere gözlerimizle şahit oluyorduk." dedi.

Uluslararası insan hakları örgütlerine ve medyaya çağrıda bulunan Safedi, Filistinli esirlerin durumuna ışık tutulmasını, uluslararası hukuk çerçevesinde insani haklarının güvence altına alınmasını ve içeride kalanların kurtarılmasını talep etti.

"Hapishaneler soykırımın merkez üssü haline geldi"

İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Filistin Esirler Cemiyeti, Damir İnsan Hakları Vakfı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından dün yapılan ortak açıklamada da benzer uyarılarda bulunulmuştu.

Kuruluşlar, İsrail hapishanelerinin "soykırım uygulamalarının ana merkezlerinden biri haline geldiğini" savunarak; Filistinli esirlerin her gün açlık, aşağılama, tıbbi tedavi mahrumiyeti ile fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını aktarmıştı.

Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde şu an aralarında kadın, çocuk ve idari tutukluların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli tutuluyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı, sivil altyapının yüzde 90'ı tamamen yıkıldı.???????

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

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