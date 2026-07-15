Filistinli esirlere yönelik şiddete karşı uluslararası kampanya

BATI Filistinli esirlerle ilgili kurumlar ve insan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik cinsel ve fiziksel şiddete karşı mücadele etmek ve sorumluların cezalandırılması amacıyla uluslararası kampanya başlattı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların temsilcileri, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentinde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Filistinli esirlerin maruz kaldığı ihlallerin kamuoyuna duyurulması, esirlere hukuki koruma sağlanması ve sorumluların hesap vermesi amacıyla uluslararası kampanya başlatıldığı açıklandı.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından dağıtılan ortak açıklamada, kampanyanın bu suçların niteliği nedeniyle mağdurlar üzerinde oluşan sessizlik duvarını yıkmayı, mağdurların sesini duyurmayı ve tanıklıklarını sorumluların yargılanmasını sağlayacak hukuki bir sürece dönüştürmeyi hedeflediği belirtildi.

Kampanyayı düzenleyenler, bu girişimin Filistinli esirlere yönelik cinsel şiddet suçlarını ortaya çıkarmayı, bu suçlar etrafındaki sessizliği sona erdirmeyi ve mağdur ifadeleri ile belgelenmiş tanıklıklara dayalı kapsamlı bir hukuki dosya oluşturmayı amaçlayan uzun soluklu bir sürecin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Kampanya kapsamında Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Ceza Mahkemesi, BM'nin ilgili özel mekanizmaları ve Cenevre Sözleşmeleri'ne taraf ülkelere, Filistinli esirlerin korunması, haklarında işlenen suçlarla ilgili bağımsız soruşturmalar açılması ve sorumluların hesap vermesi için acil ve etkili adımlar atma çağrısı yapıldı.

"İsrail'e karşı yürütülen açık takibin bir parçası"

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Koordinatörü Emani Serahine, AA muhabirine, kampanyanın İsrail'e karşı yürütülen açık takibin ve Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana çeşitli kurumların sürdürdüğü birikimli çalışmaların parçası olduğunu söyledi.

Serahine, kampanyanın içinde Filistinli resmi makamlarla koordinasyon içinde farklı uluslararası platformlarda faaliyet gösteren hukuk ekipleri ve insan hakları kuruluşlarının bulunduğunu belirtti.

Mağdurların tanıklıkları paylaşıldı

Basın toplantısında, İsrail hapishanelerinde cinsel şiddet ve ihlallere maruz kaldıklarını belirten eski esirlerin tanıklıkları ile bu olayların psikolojik ve toplumsal etkilerine ilişkin ailelerinin ifadeleri paylaşıldı.

Kampanya Koordinatörü ve eski esir Yusuf Amayira, kampanyanın, esirler, tutuklular ve serbest bırakılan kişilerden üç yıl boyunca alınan ifadeler ve tanıklıkların elde edilmesinin ardından başlatıldığını söyledi.

Amayira, belgeleme sürecinin ardından kampanyanın ortaya çıktığını ve resmen ilan edildiğini belirtti.

"Sessiz soykırım"

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Raid Ebu el-Humus, esirlerle ilgili kurumların söz konusu ihlallere ilişkin çok sayıda ifadeyi belgelediğini söyledi.

Ebu el-Humus, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin maruz kaldıklarını "sessiz soykırım" olarak nitelendirdi.

Esir İşleri Yüksek Komisyonu Başkanı Emin Şuman ise kampanyanın, özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana esirlere yönelik cinsel şiddet vakalarında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığı dönemde başlatıldığını söyledi.

Şuman, kampanyanın bu ihlallerle mücadele için uluslararası insan hakları ve hukuk kuruluşlarını harekete geçirmeyi hedeflediğini kaydetti.

"İhlaller münferit değil, sistematik"

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Abdullah Zağari, ilgili kurumların son üç yılda İsrail hapishanelerindeki ihlallere ilişkin kanıt niteliğinde ifadeler ve belgeler topladığını belirtti. Bu uygulamaların münferit olaylar olmadığını savunan Zağari, ihlallerin "sistematik bir politika" kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hürriyetler ve Sivil Hakları Savunma Merkezi Müdürü Hilmi el-Arac da Filistinli esirlere yönelik cinsel ihlallerin "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" düzeyine ulaştığını söyledi.

Arac, sorumluların takip edilmesi ve hesap vermesi için uluslararası kurumlar ile mahkemeler nezdinde girişimde bulunulması çağrısı yaptı.

Filistinli esirlerle ilgili kurumlar, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana kadın ve erkek esirlere yönelik ihlallerini "intikam politikası" kapsamında artırdığını belirtiyor.

Filistinli kurumların son verilerine göre İsrail hapishanelerinde 99 kadın ve 350'den fazla çocuğun da aralarında bulunduğu yaklaşık 9 bin 400 Filistinli ve Arap esir tutuluyor.

Bunların 3 bin 244'ünü, haklarında herhangi bir suçlama yöneltilmeden veya yargılama yapılmadan alıkonulan idari tutuklular oluşturuyor.

Filistinli kurumlar, İsrail'i tutuklulara yönelik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal uygulamakla suçluyor ve esirlerin korunması ile hapishanelerdeki ihlallerin soruşturulması için uluslararası müdahale çağrısı yapıyor.