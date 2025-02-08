Filistinli Esirlerin Durumu Vahim

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Filistin Esirler Cemiyeti, Hamas ve İsrail arasındaki esir takası çerçevesinde salıverilen Filistinlilerin durumunun, "cezaevlerinde uğradıkları vahşetin boyutunu" yansıttığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, "183 esirin özgürlüğüne kavuşmasından sonra mahkumların dış görünümleri, sağlık durumları ve bazılarının hastaneye nakledilme ihtiyacı, işgal hapishanelerinde maruz kaldıkları vahşetin boyutunu yansıtıyor." ifadesine yer verildi.

Salıverilen esirlerin çoğunluğunun sağlık durumunun kötü olduğu ve hastanelere nakledilmeleri gerektiği aktarılan açıklamada, yetkili kurumların ortaya çıkardığı suçlar ve tahliye edilenlerin verdiği bilgi göre esirlere yönelik en çok işkence, tıbbi ihmal, aç bırakma, sistematik aşağılama, darp gibi suçlar işlendiği kaydedildi.

Gazze'den alıkonulanlar hariç İsrail cezaevlerinde 10 binden fazla esir olduğu paylaşılan açıklamada, bunların yüzlercesi hakkında "zorla kaybetme" suçu işlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin sadece Filistinli esirlere değil, ailelerine de eziyet ettiği, evlerine baskın düzenlediği ve tahrip ettiği ve yakınlarını gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Zaman faktörünün, cezaevlerindeki Filistinlilerin akibetini etkileyen en önemli unsur olduğu ifade edilen açıklamada, tutukluluk süreleri uzayan esirlerin hayatının her geçen gün daha büyük tehlike altına girdiği vurgulandı.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.