Filistinli Eşirlerin Şeyhi Vefat Etti - Son Dakika
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Filistinli Eşirlerin Şeyhi Vefat Etti

17 yıl hapiste kalan Fuad eş-Şubeki, özgürlüğünden bir yıl sonra 84 yaşında hayatını kaybetti.

20.12.2024 01:17
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İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutulan ve "Filistinli esirlerin şeyhi" adıyla anılan Fuad eş-Şubeki, özgürlüğüne kavuştuktan bir yıl sonra hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, işgale karşı hayatını Filistin davası ve Filistin halkının haklarını savunmakla geçiren Şubeki'nin 84 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'ta vefat eden Şubeki'yi rahmetle andığı aktarılan haberde, Şubeki'nin 17 yıl yattığı İsrail hapishanelerinden Mart 2023'te çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail hapishanelerinde yatan binlerce Filistinli esirin en yaşlısı olduğu vurgulanan Şubeki'nin "Filistinli esirlerin şeyhi" olarak anıldığına işaret edildi.

Fuad eş-Şubeki kimdir?

Gazze'de 1940 yılında doğan Şubeki, lisans eğitimini Mısır Kahire Üniversitesinde muhasebe bölümünde tamamladı.

Filistin Esirler Cemiyetine göre Şubeki, Filistin Emniyet Teşkilatında merkezi mali idareden sorumlu kişiydi ve Arafat'ın Arap ülkelerine gerçekleştirdiği yolculuklarda ona eşlik etti.

Şubeki, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'ndan iki yıl sonra Filistin'e döndü.

İsrail ordusu, 2002'de Filistinlilere askeri mühimmat taşıdığı iddiasıyla Kızıldeniz'de "Karine A" isimli gemiye düzenlediği operasyonun ardından Şubeki'yi bu silahların kaçırılmasından sorumlu kişi olmakla itham etti.

Bunun üzerine Şubeki, 2002'de tutuklanarak Eriha Hapishanesine gönderildi.

İsrail ise 14 Mart 2006'da söz konusu hapishaneye baskın düzenleyerek Şubeki ile aralarında Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin Genel Sekreteri Ahmed Sadat'ın da olduğu bazı mahkumları kaçırarak tutukladı.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Şubeki'nin cezası daha sonra 17 yıla düşürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinli Eşirlerin Şeyhi Vefat Etti - Son Dakika

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