Filistinli Futbolcu Muhammed Li Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne geçen hafta düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistin Megazi Hizmetler Kulübünden eski milli takım oyuncusu Muhammed Fadl el-Li yaşamını yitirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Li'nin İsrail ordusunun geçen hafta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda yer alan ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaralandığı kaydedildi.

Kulübün kahramanı ve yıldızı olarak nitelendirilen Filistinli kaptanın aldığı ağır yara sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Megazi Hizmetler Kulübünde futbol hayatına devam eden Li, daha önce milli takımın formasını da giymişti.

Filistin Futbol Federasyonu, Gazze'de birçok kulüpte oynayan Filistinli futbolcu Mustafa Ebu Amira'nın da önceki gün İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Federasyon, 29 Haziran'daki raporunda İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çeşitli spor dallarında oyuncu veya idareci 785 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.