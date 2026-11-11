Filistinli gencin işkence gördüğü iddiasına ilişkin İsrail askeri gözaltına alındı - Son Dakika
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Filistinli gencin işkence gördüğü iddiasına ilişkin İsrail askeri gözaltına alındı

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Kanal 12'nin haberine göre, İsrail askerinin Cenin yakınlarındaki bir askeri üste işkence edip dışkı yemeye zorladığı 22 yaşındaki Filistinli genç, suçlama olmadan serbest bırakıldı. İşkence iddiasıyla gözaltına alınan askerin tutukluluk süresi 12 Kasım'a kadar uzatıldı.

İsrail askerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarındaki bir askeri üste, gözaltına aldıkları elleri ve gözleri bağlı bir Filistinliye çeşitli şekillerde işkence edip dışkı yemeye zorladığı ortaya çıktı.

İsrail merkezli Kanal 12'nin haberine göre, İsrail askerinin alıkoyarak çeşitli şekillerde işkence ettiği 22 yaşındaki Filistinli gencin hiçbir suçunun bulunmadığı belirlendi.

Haberde, elleri kelepçeli ve gözleri bağlı halde karakolda bekletilen Filistinli gencin bir İsrail askeri tarafından tekmelendiği, tüfekle darbedildiği ve üzerine idrar yapıldığı belirtildi.

İsrail askerinin, gencin vücudunu sigarayla yaktığı ve onu dışkı yemeye zorladığı kaydedilen haberde; arabasında bıçak bulunduğu gerekçesiyle alıkonulan Filistinli gencin, isnat edilen herhangi bir suçlama olmaksızın serbest bırakıldığı bildirildi.

Haberde; diğer askerlerin durumu komutanlarına bildirmesi üzerine İsrail askeri polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, Filistinli gence işkence eden askerin gözaltına alındığı ve tutukluluk süresinin 12 Kasım'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Sorgusunda Filistinli genci darbettiğini kabul eden ancak diğer suçlamaları reddeden asker hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail askerlerine yönelik bu tür suçlamalarla ilgili soruşturmaların çok azı iddianameye dönüşüyor ve süreçler nadiren cezayla sonuçlanıyor.

Daha önce de Sde Teiman gözaltı merkezinde Filistinli bir esire tecavüz eden 5 İsrail askeri hakkındaki suçlamalar, olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasına rağmen düşürülmüştü.

Kaynak: AA
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