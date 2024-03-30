Filistinli gruplar, Gazze'de uluslararası güç oluşturulmasını kabul etmeyecek - Son Dakika
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Filistinli gruplar, Gazze'de uluslararası güç oluşturulmasını kabul etmeyecek

Filistinli gruplar, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası uluslararası bir güç oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini ve böyle bir gücün 'işgalci' olarak kabul edilip ona göre muamele edileceğini belirtti. Filistinli gruplar, İsrail ile yapılan müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yanıt verdi ve Gazze'ye uluslararası ya da Arap gücünün girmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, Filistin'in yönetiminin bir iç mesele olduğu ve müdahaleye izin verilmeyeceği ifade edildi.

30.03.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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Filistinli gruplar, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrası uluslararası bir güç oluşturulmasının kabul edilemeyeceğini ve böyle bir gücün "işgalci" olarak kabul edilip ona göre muamele edileceğini belirtti.

İsrail basınında, Gazze'de çok uluslu güç oluşturulması konusunda ABD ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere Filistinli gruplardan yanıt geldi.

Tüm Filistinli grupları içinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Takip Komitesi'nin, 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 48. yılı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklama Hamas tarafından yayımlandı.

İsrailli liderlerin, Gazze'de uluslararası ya da Arap gücü oluşturma yönündeki söylemlerinin "kuruntu ve hayalden" ibaret olduğu kaydedilen açıklamada, "Gazze'ye bir gücün girmesi kabul edilemez. Bu, işgal gücü olarak görülür ve o şekilde muamele edilir." ifadesi kullanıldı.

Filistin'in yönetiminin, bir Filistin iç meselesi olduğu ve kimsenin buna müdahale etmesine izin verilmeyeceği kaydedilen açıklama şöyle devam etti:

"Filistin halkının iradesi dışında alternatif yönetimler bulma girişimleri, doğmadan ölecek ve başarılı olamayacaktır. Çünkü dünya üzerindeki hiçbir güç, direnişiyle ve kanıyla tarihi baştan yazan halkın iradesini elinden alamaz."

İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair ise açıklamada, "saldırılar tamamen durmadan, yerinden edilenler evlerine dönmeden, İsrail Gazze'den tamamen çekilmeden, yıkılan evler imar edilmeden, abluka kaldırılmadan ve yardım girişleri için sınır kapıları açılmadan" böyle bir anlaşmaya varmanın söz konusu olmadığı yinelendi.

İsrail'e, işlediği suçların hesabını ödetmek, onu yalnız bırakmak, tüm iletişim ve yardım hatlarını kesmek ve diplomatik misyonları kapatmak gerektiği kaydedilen açıklamada, Arap ve İslam halklarına İsrail ve onun destekçileriyle doğrudan ya da dolaylı mücadele çağrısı yapıldı.

Filistin Toprak Günü'ne ilişkin ise "Bu günün Filistinlilerin kanının, haklı davasının ve bu topraklardaki haklarına bağlılığının canlı bir tanığı olarak kalacağı" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda dün yayımlanan haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, geçen hafta Washington'a yaptığı ziyaret sırasında, ABD'li yetkililerle, bölgenin güvenliğinden ve insani yardım girişinden sorumlu olacak çok uluslu gücün Gazze'de görevlendirilmesi konusunda müzakerelerde bulunduğu iddia edilmişti.

ABD unsurlarını içerip içermeyeceği netlik kazanmayan çok uluslu gücün 3 Arap ülkesinden oluşacağı ifade edilmiş ancak bu ülkelerin adı verilmemişti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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