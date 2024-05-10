Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek ve Refah kentinin soykırımdan kurtarılması için 'büyük intifada' çağrısı yaptı - Son Dakika
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Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek ve Refah kentinin soykırımdan kurtarılması için 'büyük intifada' çağrısı yaptı

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi\'ndeki Filistinlilere destek ve Refah kentinin soykırımdan kurtarılması için \'büyük intifada\' çağrısı yaptı

Filistinli gruplar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek ve Refah kentinin soykırımdan kurtarılması için 'büyük intifada' çağrısı yaptı. Açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kesildiği, sınır kapılarının işgal edildiği ve yerinden edilmiş insanların barındığı tüm bölgelerin hedef alındığı ifade edildi.

10.05.2024 18:50
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Filistinli gruplar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek ve Refah kentinin soykırımdan kurtarılması için "büyük intifada" çağrısı yaptı.

Filistinli grupların büyük bölümünü bünyesinde barındıran Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in müttefikleriyle anlaştığı üzere Refah'ı karadan işgal planını uygulamaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kesildiği, sınır kapılarının işgal edildiği ve yerinden edilmiş insanların barındığı tüm bölgelerin hedef alındığı ifade edilerek, Filistin halkının en büyük felakete ve soykırıma maruz kaldığı vurgulandı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek ve Refah kentinin insani felaketten ve soykırımdan kurtarılması için işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere ve İsrail içinde yaşayan "48 Arapları"na, "büyük intifada" çağrısı yapılan açıklamada, Arap ülkelerinden, İslam dünyasından ve dünyadaki tüm özgür halklardan tüm başkentlerde, şehirlerde ve üniversitelerde soykırım karşıtı gösteriler yapılması istendi.

Açıklamada, "Filistin direnişine tam desteğimizi teyit ediyoruz ve Nazi-Siyonist işgal güçlerine karşı koymak ve Filistin halkını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Refah'ta Filistin halkının karşı karşıya kaldığı insani felaketten tümüyle İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, İslam dünyası, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Refah başta olmak üzere sınır kapılarının açılması ve insani yardımların geçişi için acilen harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Mısır-Filistin egemenliğindeki Refah Sınır Kapısı'nın işgal edilmesi, uluslararası sözleşmelerin ihlalidir. Özelde Mısır, genelde Arap milli güvenliğini tehdittir." denildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlattığını duyurmuş, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Refah, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek ve Refah kentinin soykırımdan kurtarılması için 'büyük intifada' çağrısı yaptı - Son Dakika

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