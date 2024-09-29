Filistinliler'den Nasrallah'a Suikast Protestosu - Son Dakika
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Filistinliler'den Nasrallah'a Suikast Protestosu

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından öldürülmesine sert tepki gösterdi. Filistin Halk Partisi, olayı 'korkakça bir suikast' olarak değerlendirirken, gösteriler düzenlendi. Gençlerin organize ettiği protestolar, Ramallah ve Nablus'ta gerçekleştirildi ve genel grev çağrıları yapıldı.

29.09.2024 00:16
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İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

Filistin Halk Partisi, Nasrallah'ın "cuma günü Beyrut'ta işgalci İsrail'in ve siyonist terörizmin işlediği korkakça bir suikastla şehit edildiğini" belirtti.

Parti, "İşgalci ordu tarafından işlenen toplu suikastı en sert şekilde kınıyoruz." açıklamasını yaptı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi ise "İşgalcilerin bu suçu, Filistin ve Lübnan direniş güçlerinin iradesini kıramayacak." ifadelerini kullandı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de "Direnişin lideri, Hizbullah Genel Sekreteri ve bir grup şehidi, Kudüs yolunda kaybettik." diyerek Hizbullah ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi, Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi nedeniyle taziyelerini iletti.

Filistin Avukatlar Birliği ise acil davalar dışında "pazar günü tüm sivil, askeri ve idari mahkemelerde çalışmayı askıya aldığını" duyurdu.

Batı Şeria'da gösteri ve grev çağrıları

Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde yüzlerce Filistinli, İsrail'in Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'a yönelik suikastını protesto etti.

Sosyal medyadan gençlerin organize ettiği yüzlerce Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde Nasrallah suikastını protesto için toplandı.

Nasrallah'ın fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıyan protestocular, İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Nablus'ta da benzer bir gösteri düzenlendi.

Bu arada, Cenin kentindeki ulusal ve İslami gruplar, sağlık hizmetleri dışında pazar günü için genel grev çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinliler'den Nasrallah'a Suikast Protestosu - Son Dakika

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