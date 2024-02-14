Filistinli heyet Havran\'da ekonomik ve kültürel işbirliği için temaslarda bulundu

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Balıkesir'in Havran ilçesinin kardeş şehirlerinden Filistin'in Salfeet kentinden gelen 4 kişilik heyet, ekonomik ve kültürel alanlarda işbirliğine ilişkin temaslarda bulundu.

Salfeet Belediye Başkanı Abdulkarim Zubaydi ve meclis üyelerinden oluşan heyet, ilk olarak Havran Belediye Emin Ersoy tarafından makamında ağırlandı.

Konuklar, Ersoy'a beraberlerinde getirdikleri "Filistin" yazılı flamaları ve Mescid-i Aksa'nın maketini hediye etti. Ersoy da heyete ilçeye özgü hediyeler verdi.

Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın kabri başında dua eden Zubaydi ve beraberindekiler, anıt mezarın bulunduğu alandaki Seyit Onbaşı Müzesi'ni gezdi. Seyit Onbaşı hakkında bilgi alan konuklar, ilçe merkezindeki Atatürk ve Seyit Onbaşı Müzesi'ni de ziyaret etti.

Havran Belediyesince yaptırılan zeytinyağı sabunu üretim fabrikasını inceleyen Filistinli heyet, üretim tekniklerini öğrendi. Daha önce Havran Belediyesi tarafından Filistin'de kurulan zeytinyağı sabunu fabrikasında görev alacak teknik personelin ilçede bir hafta kalacağı ve sabun üretimini öğreneceği belirtildi.

Edremit ilçesinde faaliyet gösteren AR-GE firmasının sahibi Faruk Durukan ise heyete ilaç yapımını öğretme ve ilaç üretim tesisi hibesi sözü verdi.

" Gazze'de, Filistin'de Koca Seyit gibi cesur insanlar var"

Salfeet Belediye Başkanı Zubaydi, gazetecilere, 2 yıl önce başlayan kardeş şehir ilişkisi ve kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı Ersoy'a teşekkür etti.

Havranlıların her zaman Filistin'e destek olduğunu, Filistinlilerin çektiği acıları hissettiğini vurgulayan Zubaydi, "Bu ziyarette Seyit Onbaşı'nın kahramanlığını öğrendik. Seyit Onbaşı'nın savaşta yaptıklarını Filistin'de, başka yerlerde anlatmaya devam edeceğiz. Şu anda Gazze'de, Filistin'de Koca Seyit gibi cesur insanlar var. Savaşıyorlar şu anda orada. İnşallah Müslümanlar muvaffak olurlar." dedi.

Ersoy da kardeş şehir ilişkisini karşılıklı ziyaretlerde, işbirlikleriyle geliştirmeyi sürdürdüklerini anlattı.

???????Salfeet'ten 2 yıl önce gelen heyeti Havran'daki esnafla buluşturduklarını kaydeden Ersoy, "İşbirliğimizi devam ettiriyoruz. İnönü Mahallesi'ndeki zeytinyağı sabunu fabrikasını gezdik. Bununla birlikte Filistin Salfeet şehrine de aynı zeytinyağı sabunu üretim tesisi kurulması yönünde ülkemizde işbirliğini gerçekleştirdik. Şu anda zeytinyağı sabunu fabrikası Salfeet şehrimizde de kuruldu." diye konuştu.

Ersoy, Gazze'de yaşanan katliamı, İsrail'in yaptığı vahşeti kınadıklarını belirtti.

Yaşananları medyada gördükçe içlerinin acıdığını aktaran Ersoy, "Masum çocukların, kadınların, on binlerce insanın vahşice katledilmesinden dolayı çok hüzünlüyüz. Onlar şehittir, şehit olacaklar inşallah ama insanlara yapılan bu zulmü, İsrail tarafından yapılmış olan bu insafsızca ve insanlık dışı uygulamayı lanetliyoruz. Bir an önce bu zulmün sona ermesi için Rabb'imize dua ediyoruz." ifadesini kullandı.