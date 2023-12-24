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Filistinli Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumunu sahneledi - Son Dakika
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Filistinli Hristiyanlar Hz. İsa'nın doğumunu sahneledi

Filistinli Hristiyan tiyatro sanatçıları, Noel Bayramı etkinlikleri kapsamında Hz. İsa'nın günümüz Filistin'inde doğumunu tasvir eden tiyatro oyunu sahneledi. Filistin'deki kiliseler, İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle Noel kutlamalarını sınırlı tutarak, şatafatlı şenliklerden uzak duruyor.

Filistinli Hristiyanlar Hz. İsa\'nın doğumunu sahneledi
24.12.2023 - 01:01,
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Filistinli Hristiyan tiyatro sanatçıları, Noel Bayramı etkinlikleri kapsamında Hz. İsa'nın günümüz Filistin'inde doğumunu tasvir eden tiyatro oyunu sahneledi.

Noel günlerinde Hristiyan dünyasında sokaklar rengarenk süslenip şehirler ışıl ışıl olurken, Hz. İsa'nın doğduğu Filistin'deki Hristiyan Noel ruhunu bu yıl İsrail'in Gazze'de işlemeye devam ettiği katliamların gölgesinde geçiriyor.

Filistin'deki kiliseler, İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle Noel kutlamalarını ilahi ve dualarla sınırlı tutarak, şatafatlı şenliklerden uzak duruyor.

"Acıların enkazından bir umut doğuyor"

Filistinli Hristiyanlara ait Es-Sebil Kültür Merkezi oyuncuları, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Notre Dame Tiyatrosu'nda Hz. İsa'nın, Filistin'in bugünkü şartlarında doğuşunu canlandıran "Emmanuel" adlı oyunu sahneledi.

"Acıların enkazından bir umut doğuyor" başlığını taşıyan oyun, Filistin'de doğan Hz. İsa'nın, işgal ve yıkıma maruz kalan günümüz Filistin topraklarındaki doğuşunu anlatıyor.

Oyunun yönetmeni İmad Atallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada oyunun, İsa Mesih'in doğuşu ile Filistinlilerin bugün yaşadığı şartları anlattığını söyledi.

Atallah, "Oyun, Mesif Efendimizin bugün yaşadığımız şartlar içinde doğuşunu anlatıyor. Mesih Efendimizin bir mağarada doğduğunu biliyoruz. Biz de bu mağarayı bugün yaşanan atmosferde tasvir ettik." diye konuştu.

Filistinli yönetmen, "Tüm dünyaya mesajımız, sevgi, barış ile birlikte şudur; 'Başımıza ne gelirse gelsin biz topraklarımızda kalacağız. Biz bu vatanın çocuklarıyız.'" ifadesini kullandı.

Oyunu izlemeye Doğu Kudüs'teki Hristiyan kilise önderlerinin yanı sıra, başta Filistinli Hristiyanlar olmak üzere tiyatroseverler geldi.

Seyirciler arasında yer alan Rum Ortodoks Kilisesi Sebastia Başpiskoposu Atallah Hanna, Hristiyan aleminin Noel'ini kutlayarak, Gazze'de yaşanan saldırıların son bulması için harekete geçme çağrısı yaptı.

"Tüm dünyadan ve dünyanın tüm özgür insanlarından bu savaşı durdurmaları için acilen ve etkili biçimde harekete geçmelerini istiyoruz." diyen Hanna, şöyle devam etti:

"Bu yıl Noel'i, bu acı ve hüzünlü atmosferde yaşıyoruz. Bu saldırılara maruz kalan Gazze'deki halkımız için Allah'a dua ediyoruz. Yüce Allah'tan, bedelini Gazze'deki masumların ödediği bu kanlı ve saldırgan savaşı durdurmak amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçilmesi için bu dünyadaki kalpleri, akılları ve vicdanları aydınlatmasını istiyoruz."

Kaynak: AA
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