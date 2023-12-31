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Filistinli Kadın Esirler İsrail Cezaevinde İşkence Gördü - Son Dakika
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Filistinli Kadın Esirler İsrail Cezaevinde İşkence Gördü

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Damon Cezaevi'nde bulunan 80 Filistinli kadın esirin işkence gördüğünü ve aç bırakıldığını açıkladı. Esirlerin çoğunluğunun Gazze Şeridi'nden olduğu belirtilirken, açıklamada koğuşların kalabalık olduğu, esirlerin yerde yatmak zorunda bırakıldığı ve battaniye girişine izin verilmediği ifade edildi. Ayrıca, Gazzeli esirlerin diğer esirlerden ayrı tutulduğu ve iletişimlerinin engellendiği, içmeye elverişli olmayan sular verildiği de belirtildi. Filistin Esirler Cemiyeti, uluslararası toplumdan İsrail'in hukuk dışı uygulamalarına karşı harekete geçmesini talep etti.

Filistinli Kadın Esirler İsrail Cezaevinde İşkence Gördü
31.12.2023 - 03:39,
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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Damon Cezaevi'nde Filistinli 80 kadın esirin işkence gördüğünü ve aç bırakıldığını belirtti.

Esirler Cemiyeti'nden, avukatların Damon Cezaevi'ne yaptığı ziyaret ve buradaki esirlerle görüşmelerinin ardından çoğunluğu Gazze Şeridi'nden olan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Damon Cezaevi'nde çoğunluğu Gazze Şeridi'nden, diğerleri Batı Şeria ve Kudüs ile İsrail'deki şehirlerden 80 kadın esirin bulunduğu belirtildi.

Cezaevindeki Filistinli kadınların işkence gördüğü, hakaret ve aşağılamaya maruz kaldığı, aç bırakıldığı kaydedilen açıklamada, koğuşların çok kalabalık olduğu, çoğunluğunun yerde yatmak zorunda bırakıldığı ve hapishane yönetiminin battaniye girişine de izin vermediği kaydedildi.

Bazılarının hapse girmesinin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen halen aynı kıyafeti giydiği, hapishane yönetiminin, kıyafet girişine de müsaade etmediği aktarıldı.

Gazzeli esirler ile diğer esirlerin birbirinden ayrı tutulduğu, iletişim halinde olmalarının engellendiği kaydedilen açıklamada, Gazzelilerin kat kat daha kötü uygulamalara maruz kaldığı, hapishane yönetiminin içmeleri için içmeye elverişli olmayan sular verdiği belirtildi.

Hamile kadın aç bırakılıyor

Hapishane yönetimi tarafından yanmış ve yenmeyecek durumda yiyecekler verilen 4 aylık hamile bir kadının kasten aç bırakıldığı, 82 yaşındaki yaşlı bir kadının ise aşağılayıcı muamelelerle karşılaştığı ifade edildi.

İsrail'in cezaevlerindeki Filistinlilere hukuk dışı uygulamalarına karşı başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi.

Konuyla alakalı İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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