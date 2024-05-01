Filistinli Kadının Melbourne Üniversitesindeki Gösterilerdeki Rolü

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Batı Şeria'da dünyaya gelen ve hayatı boyunca İsrail baskısına şahit olan Filistinli kadının yaşadıkları, eğitim hayatına devam ettiği Melbourne Üniversitesindeki Filistin'e destek gösterilerinde kilit rol oynadı.

ABD'nin Columbia Üniversitesinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan kampüs gösterileri, Avustralya'nın Melbourne Üniversitesinde de bir haftadır devam ediyor.

Yaklaşık 60 çadırın kurulduğu kampüste gösteriye katılanlar, üniversitenin silah üreticileriyle olan ilişkilerini sona erdirmesi çağrısında bulunuyor.

Melbourne Üniversitesindeki gösterilerin kilit organizatörlerinden 30 yaşındaki Dana Alshaer, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim beldesinde doğduğu için keskin nişancı mermisi ve plastik mermi arasındaki farkı "duyacak" kadar silah uzmanı haline geldiğini söyledi.

Yüksek lisans öğrencisi olan Alshaer, Gazze'deki arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmaya çalıştığını belirterek "Hepsi evlerini kaybetti. 15 yaşındaki kuzenim ve annesi geçen hafta İsrailli askerler tarafından şiddet gördü." dedi.

Bölgede 2000-2005'te de gerilimin oldukça yüksek olduğunu anlatan Alshaer, okula gitmek istediği sırada İsrail tankının onu takip ettiğini söyledi.

Alshaer, "Tüm hayatımı sömürgeci güçlerin altında geçti." dedi.

Filistinli kadının yaşadıkları Melbourne Üniversitesindeki kampüs gösterilerinde kilit rol oynadı.

Üniversite Sözcüsü de barışçıl gösterilerin devam ettiğini ifade ederek üniversitenin ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu belirtti.