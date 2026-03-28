Filistinli Kızın Yürek Burkan Feryadı - Son Dakika
Filistinli Kızın Yürek Burkan Feryadı

28.03.2026 15:09
Gazze'de bir kız çocuğu, İsrail saldırısında hayatını kaybeden babasının cenazesi başında ağladı.

Gazze Şeridi'nde Filistinli bir kız çocuğu, İsrail'in bu sabah düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden babasının cenazesinin başında "gözyaşı dökerek "uyan baba" diye seslendi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinli kardeş Fehmi ve Said Ömer Kaddum'un naaşları kentteki bir hastaneye getirildi.

İsrail saldırısında yaşamını yitiren iki kardeşin yakınları, cenazelerin başında gözyaşı döktü.

Babası Fehmi Kaddum'u İsrail saldırısında yitiren kız çocuğu Tala Fehmi Kaddum'un feryadı ise yürekleri burktu. Filistinli küçük kız, sık sık babasının kan bulaşmış ellerini öptü.

Filistinli kız gözyaşı döktüğü babasının cenazesinin başında çaresizce, "Lütfen baba, lütfen uyan baba, uyan baba, lütfen uyan." diyerek feryat etti.

Babasının naaşını defin için götürmelerine engel olmak isteyen Tala, "Bırakın babamı, baba, baba... Seni üzene Allah lanet eylesin. Seni öldürene Allah lanet eylesin. Ey Rabbim, onu öldüren ölsün, paramparça olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Hayatın kaybeden Filistinli iki kardeş, hastane bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılar düzenliyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail'in saldırılarında 10 Ekim'den bu yana 692 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 268'e, yaralı sayısının ise 171 bin 995'e çıktığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli Kızın Yürek Burkan Feryadı - Son Dakika

