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Filistinli Papaz: Gazze'deki saldırılar soykırımdır - Son Dakika
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Filistinli Papaz: Gazze'deki saldırılar soykırımdır

Filistinli Papaz Munzir İshak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek, Filistinlilerin bu suça ortak olanların özürlerini kabul etmeyeceklerini söyledi. İshak, Gazze'de binlerce kişinin öldüğünü ve yerinden edildiğini vurgulayarak, Filistinlilerin her zaman olduğu gibi ayağa kalkacaklarını belirtti.

Filistinli Papaz: Gazze\'deki saldırılar soykırımdır
24.12.2023 - 19:29,
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Filistinli Papaz Munzir İshak, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu belirterek, Filistinlilerin her zaman olduğu gibi ayağa kalkacağını ancak bu suça ortak olanların soykırımdan sonra gelecek özürlerini kabul etmeyeceklerini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentindeki Evanjelik Luteryen Noel Kilisesi lideri Papaz İshak, Noel münasebetiyle düzenlenen ayinde, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına "İsa (Peygamber) enkaz altında" diyerek başlayan İshak, kızgın ve kırgın olduklarını, Noel nedeniyle sevinmek yerine yas tuttuklarını dile getirdi.

İshak, Gazze'de 20 binden fazla kişinin öldürüldüğünü, binlercesinin de hala enkaz altında olduğunu ve 9 bine yakın çocuğun da en vahşi şekillerde katledildiğini vurguladı.

1,9 milyon kişinin yerinden edildiği ve yüz binlerce evin de yıkıldığını kaydeden İshak, "Bildiğimiz Gazze artık yok. Bu bir ortadan kaldırma. Bu bir soykırım. Dünya izliyor. Kiliseler izliyor. Gazze halkı kendi idamlarının canlı görüntülerini gönderiyor." diye konuştu.

Hristiyan din adamı, tüm bu yaşananlara rağmen iyi olacaklarının altını çizerek, şunları söyledi:

"Katlandığımız bu çok büyük darbeye rağmen biz Filistinliler iyileşeceğiz. Yükseleceğiz. Biz, Filistinliler olarak her zaman yaptığımız gibi, yıkımın ortasından yeniden ayağa kalkacağız. Ama suç ortağı olanlar, sizin adınıza üzülüyorum. Bundan hiç kurtulabilecek misiniz? Şunu söyleyeyim, soykırımdan sonra özrünüzü kabul etmeyeceğiz. Aynaya bakmanızı ve Gazze soykırıma uğrarken ben neredeydim diye sormanızı istiyorum."

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Gazze, Noel, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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