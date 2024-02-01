Filistinli Serbest Bırakılan Esir İsrail Hapishanelerinde İşkence Gördüğünü Söyledi

Serbest kalan Filistinli Nur el-Kadi, İsrail hapishanelerinde herkesin "savaş esiri" muamelesi gördüğünü, tıbbi ihmal, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Bire kentinde yaşayan Kadi, AA muhabirine, Negev Cezaevinde Filistinlilerin maruz kaldığı zorlukları anlattı.
Yaklaşık 1 yıl idari tutuklu hapiste tutulduğunu söyleyen 31 yaşındaki Filistinli, dün serbest bırakılarak özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra durumun daha da kötüleştiğini vurgulayan Kadi, şöyle devam etti:
"Durum ciddi anlamda zordu. (Gazze'ye) savaşın başlamasının ardından darbediliyor ve kötü muamele görüyorduk, çoğu esirin vücudunda kırıklar oluştu. Cezaevi yönetimi bütün gün elektriği kesiyor, suyu yalnızca 1 saat veriyor. Her hücrede, eşyasız bir şekilde yerde uyuyan 12 esir var. Her şeye el koyuyorlar, 100 gün aynı kıyafetlerle kaldım. Yemek oldukça az, ilaç bulunmuyor, tam bir tıbbi ihmal söz konusu."
Kadi, Negev Cezaevinde ağır bir şekilde darbedildiği için 3 kaburga kemiğinin kırıldığını, tedavi edilmediğini ve ağrı kesici almasına izin verilmediğini kaydetti.
Gazze'ye saldırıların başlamasından sonrasına dikkati çeken Filistinli, "Hiçbir şey vermez oldular ve herkese savaş esiri gibi davranıyorlar. Son günlerde durum değişti, işkence azaldı ancak esirler aşağılanıyor, kötü muamele görüyor. Ziyaretleri engelleniyor, şahsi eşyaları, ilaç ve gıda verilmiyor." diye konuştu.
Negev Cezaevindeki tıbbi ihmallere ilişkin Kadi, 10 yıldır kalp hastası olmasına ve belirli aralıklarla ilaç kullanmak zorunda olmasına rağmen, hapishane yetkililerinin kendisine ilacını vermediği ancak 25 gün önce gerekli miktarın yarısını karşıladığını kaydetti.
Filistin kurumlarının verilerine göre, İsrail güçleri, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması
İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.
Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.
Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.
2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.
Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.
Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Filistinli Serbest Bırakılan Esir İsrail Hapishanelerinde İşkence Gördüğünü Söyledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?