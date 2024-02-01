Filistinli Serbest Bırakılan Esir İsrail Hapishanelerinde İşkence Gördüğünü Söyledi

Güncel

Serbest kalan Filistinli Nur el-Kadi, İsrail hapishanelerinde herkesin "savaş esiri" muamelesi gördüğünü, tıbbi ihmal, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın el-Bire kentinde yaşayan Kadi, AA muhabirine, Negev Cezaevinde Filistinlilerin maruz kaldığı zorlukları anlattı.

Yaklaşık 1 yıl idari tutuklu hapiste tutulduğunu söyleyen 31 yaşındaki Filistinli, dün serbest bırakılarak özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra durumun daha da kötüleştiğini vurgulayan Kadi, şöyle devam etti:

"Durum ciddi anlamda zordu. (Gazze'ye) savaşın başlamasının ardından darbediliyor ve kötü muamele görüyorduk, çoğu esirin vücudunda kırıklar oluştu. Cezaevi yönetimi bütün gün elektriği kesiyor, suyu yalnızca 1 saat veriyor. Her hücrede, eşyasız bir şekilde yerde uyuyan 12 esir var. Her şeye el koyuyorlar, 100 gün aynı kıyafetlerle kaldım. Yemek oldukça az, ilaç bulunmuyor, tam bir tıbbi ihmal söz konusu."

Kadi, Negev Cezaevinde ağır bir şekilde darbedildiği için 3 kaburga kemiğinin kırıldığını, tedavi edilmediğini ve ağrı kesici almasına izin verilmediğini kaydetti.

Gazze'ye saldırıların başlamasından sonrasına dikkati çeken Filistinli, "Hiçbir şey vermez oldular ve herkese savaş esiri gibi davranıyorlar. Son günlerde durum değişti, işkence azaldı ancak esirler aşağılanıyor, kötü muamele görüyor. Ziyaretleri engelleniyor, şahsi eşyaları, ilaç ve gıda verilmiyor." diye konuştu.

Negev Cezaevindeki tıbbi ihmallere ilişkin Kadi, 10 yıldır kalp hastası olmasına ve belirli aralıklarla ilaç kullanmak zorunda olmasına rağmen, hapishane yetkililerinin kendisine ilacını vermediği ancak 25 gün önce gerekli miktarın yarısını karşıladığını kaydetti.

Filistin kurumlarının verilerine göre, İsrail güçleri, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.