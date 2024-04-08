Filistinli yazarın ölümünden İsrail sorumlu tutuldu - Son Dakika
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Filistinli yazarın ölümünden İsrail sorumlu tutuldu

Filistinli yazar Velid Dakka'nın İsrail hapishanesinde ölümü, Filistinli kurum ve kuruluşlar tarafından İsrail'in kasıtlı tıbbi ihmali sonucu olarak değerlendirildi. İsrail'in Dakka'nın sağlık durumunu görmezden gelmesi ve serbest bırakılma taleplerini reddetmesi tam teşekküllü bir suç olarak nitelendirildi. Filistinli tutukluların hayatını hedef alan İsrail politikaları ve işkence uygulamaları eleştirildi.

08.04.2024 06:15  Güncelleme: 06:18
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Filistinli kurum ve kuruluşlar, İsrail hapishanelerinde 38 yıldır tutuklu olan ve dün hayatını kaybeden omurilik kanseri hastası Filistinli yazar Velid Dakka'nın ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.

Filistin'deki Fetih Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, Ulusal Girişim Hareketi ve Filistinli Esirler Cemiyeti, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fetih Hareketinin açıklamasında, Velid Dakka'nın, cezaevi idaresinin kasıtlı tıbbi ihmali sonucunda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in, sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen Dakka'ya karşı uyguladığı ihmal, erteleme ve oyalama politikasının tam teşekküllü bir suç olduğu belirtildi.

İsrail'in, Dakka'nın serbest bırakılması yönündeki müdahaleleri, talepleri ve dilekçeleri görmezden geldiği ifade edilen açıklamada, Dakka'nın ölümünden tamamen İsrail sorumlu tutuldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishanede ölen Filistinli tutukluların sayısındaki artışın, İsrail rejiminin onayladığı misilleme icraatlarıyla tutukluların hayatını hedef almaya çalıştığını ortaya koyduğu aktarıldı.

Ulusal Girişim Hareketi de açıklamasında, Dakka olayının, İsrail hapishanelerinde mahkumların maruz kaldığı işkence, taciz ve tıbbi ihmal uygulamaların somut örneği olduğunu belirtti.

Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada da Dakka'nın, İsrail'in öldürmek amacıyla ona karşı işlediği bir dizi "tıbbi suçtan sonra" hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, Dakka'nın, ölene kadar ardı ardına gelen tıbbi suçların yanı sıra en katı işkence, istismar, yoksunluk ve tecrit politikalarına maruz kaldığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sayısının 9 bin 400'ü aştığı, bunların 80'inin kadın, 200'den fazlasının çocuk ve 3 bin 660'tan fazlasının idari tutuklu olduğu belirtilen açıklamada, bu verilerin, İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlileri kapsamadığına işaret edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile FKÖ'ye bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden dün yapılan ortak açıklamada, 1986'dan bu yana İsrail cezaevlerinde tutulan kanser hastası 62 yaşındaki Velid Dakka'nın, Tel Aviv yakınlarındaki Assaf Harofeh Hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısı 14'e ulaşırken, 1967'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 251'e yükseldi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli yazarın ölümünden İsrail sorumlu tutuldu - Son Dakika

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