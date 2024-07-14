Filistinli yönetmen Maha Haj: İşgal, politika ve yaşanılan durumlar her yerde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinli yönetmen Maha Haj: İşgal, politika ve yaşanılan durumlar her yerde

Mediterranean Fever ve Kişisel Meseleler filmleriyle tanınan Filistinli yönetmen Maha Haj, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ilişkin, 'Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın işgal, politika ve yaşanılan durumlar orada.' dedi. Haj, TRT 12 Punto'nun sinemacı adayları için faydalı bir platform olduğunu belirterek, '12 Punto'nun film yapmak isteyenleri senaryo yazmaya ve proje geliştirmeye teşvik etmesi harika bir şey. Buradaki ortamı çok beğendim.' şeklinde konuştu.

14.07.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Mediterranean Fever" ve "Kişisel Meseleler" (Omor Shakhsiya) filmleriyle tanınan Filistinli yönetmen Maha Haj, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına ilişkin, "Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın işgal, politika ve yaşanılan durumlar orada." dedi.

Senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında "Mediterranean Fever" filmi gösterilen Haj, platform hakkındaki düşüncelerini ve Filistin'de yaşanılanların sinemaya etkisini AA muhabirine değerlendirdi.

Yönetmen Haj, TRT 12 Punto'nun sinemacı adayları için faydalı bir platform olduğunu belirterek, "12 Punto'nun film yapmak isteyenleri senaryo yazmaya ve proje geliştirmeye teşvik etmesi harika bir şey. Buradaki ortamı çok beğendim." şeklinde konuştu.

"Politik durumlar Filistin sinemasını her zaman etkiliyor"

Bölgede uzun yıllardır var olan politik durumun, Filistin ve Filistin'e dair filmleri doğrudan etkilediğini vurgulayan usta yönetmen, "Filistin filmlerinin politik konuları ele almadan yapılabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu konular her yerde. Bunu hissetmek için saldırı altında olmanıza gerek yok. Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın işgal, politika ve yaşanılan durumlar orada." ifadelerini kullandı.

Maha Haj, TRT 12 Punto kapsamında filminin gösterilmesinden dolayı hissettiği memnuniyete işaret ederek, bu yıl Filistin'e dair filmlerin seçilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Usta yönetmen, Türk sinemaseverlere de Filistin filmlerini izlemeleri önerisinde bulundu.

Gelecek projelerine ilişkin de bilgi veren Haj, yeni bir yapım için senaryosunun hazır olduğunu kaydederek, "Umarım 2025 yılının ilk aylarında filmi çekebileceğim. Bunun yanı sıra yeni bir senaryo da yazıyorum." dedi.

Bu yıl 6. kez düzenlenen TRT 12 Punto bu akşam sona erecek.

Kaynak: AA

Filistin, Yönetmen, İsrail, Gazze, Trt, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinli yönetmen Maha Haj: İşgal, politika ve yaşanılan durumlar her yerde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
11:27 CHP heyetinden Kırşehir’deki altın arama çalışmalarına tepki: Tarım ve hayvancılık bitecek, lütfen durdurun CHP heyetinden Kırşehir'deki altın arama çalışmalarına tepki: Tarım ve hayvancılık bitecek, lütfen durdurun
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:15:00. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinli yönetmen Maha Haj: İşgal, politika ve yaşanılan durumlar her yerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement