"Farha" filmiyle dünya çapında tanınan Filistinli yönetmen Darin J. Sallam, savaşların yalnızca insanlar üzerinde değil, doğa ve kültürel miras üzerinde de kalıcı etkiler bıraktığını belirterek, çevresel yıkımın insanların yaşadığı acılardan ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, 14 Kasım'da "Dünya Ortak Evimiz" temasıyla İklim Kısa Film Yarışması düzenlendi.

Dünyanın farklı ülkelerinden 279 filmin başvurduğu yarışmada 10 eser finale kaldı. Yönetmen Derviş Zaim'in başkanlığını üstlendiği yarışmanın jürisinde Filistinli yönetmen Darin J. Sallam'ın yanı sıra sanatçılar Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan ile görüntü yönetmeni Feza Çaldıran yer aldı.

Yarışmada Filistinli yönetmen Sallam'a da "Dayanışma Ruhu Ödülü" verildi.

COP31 kapsamında değerlendirmelerde bulunan Sallam, bir sinemacı olarak insan hikayelerine odaklandığını belirterek, zirvenin "Dünya Ortak Evimiz" temasını kendisine yakın bulduğunu ifade etti.

Savaşlarda kullanılan silahların yalnızca suya, toprağa ve havaya değil, insanlara ve gelecek nesillere de kalıcı zararlar verdiğini vurgulayan Sallam, sinemanın bu yıkımı görünür kılmada önemli bir araç olduğunu dile getirdi.

Filistin'de yaşananların ve işgalin etkilerinin sinema aracılığıyla anlatılması gerektiğine dikkati çeken Sallam, "Filistin'de yaşananlara ve işgale direnmek, bu silme girişimlerine karşı koymak için bu hikayeleri anlatmak zorundayız." dedi.

"Çevresel yıkımı insanların çektiği acılardan ayıramazsınız"

İsrail işgalinin çevresel etkilerinin yalnızca Filistin ve Gazze ile sınırlı kalmadığını belirten Sallam, Güney Lübnan'da da tarım alanlarının, toprağın ve insanların zarar gördüğünü söyledi.

Sallam, savaşların doğa ve insan yaşamı üzerindeki etkilerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İşgalin tarıma, toprağa ve insanlara yönelik uygulamaları yalnızca Filistin ve Gazze'de değil, son dönemde Güney Lübnan'da da yıkıcı sonuçlar doğuruyor ve hepimizi etkiliyor. Çünkü çevresel hasarı veya yıkımı, insanların çektiği acılardan ayıramazsınız. Aslında hepsi birbiriyle derinden bağlantılı. Bu durum, onların Filistin mirasını, kültürünü ve kimliğini silmeye çalışma yöntemi ancak bunun işe yaramayacağını düşünüyorum."

"Filistin'de yaşanan yıkım bugün başlamadı"

"Farha" filmiyle Filistin halkının yaşadıklarının tarihsel arka planını anlatmayı amaçladığını belirten Sallam, "İnsanların asıl kaynağı öğrenmesini istiyorum. Şu an Filistin'de ve Gazze'de tanık olduğumuz yıkım bugün başlamadı, 1948'den beri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının toprakla ve tarımla kurduğu bağın işgal nedeniyle zarar gördüğünü anlatan Sallam, Yafa portakallarını örnek gösterdi.

Bir dönem dünyaca tanınan Yafa portakallarının Filistin'in tarımsal ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olduğunu ifade eden Sallam, 1948'den bu yana tarım arazilerinin Filistinlilerin elinden alındığını ve halkın bu topraklarda yetişen ürünlere erişiminin engellendiğini söyledi.

Sallam, Filistin mutfağında önemli yere sahip yabani bitkilerin toplanmasına da izin verilmediğini belirterek, "Kültürel mirasımızla doğrudan bağlantılı olan yabani bitkileri de toplayamıyorlar. Filistin mutfağı yabani bitkileriyle ünlüdür ancak mutfağımızın meşhur olduğu adaçayı, kekik veya mühliye gibi yabani bitkilerin toplanmasına izin verilmiyor." dedi.

Sinemacılara yeşil prodüksiyon çağrısı

Sinemacıların iklim değişikliğiyle mücadelede önemli sorumluluklar üstlenebileceğini vurgulayan Sallam, çevre duyarlılığının hem film yapım süreçlerine hem de anlatılan hikayelere yansıtılması gerektiğini vurguladı.

Sallam, sinema sektörünün daha sürdürülebilir üretim modellerine yönelmesi gerektiğini belirterek, "Kamera arkasında prodüksiyonu yeşil bir yapıma dönüştürebiliriz fakat aynı zamanda kamera önünde de yapabiliriz. Bu zaten günlük hayatımızın bir parçası, uzak bir mesele değil. Hikayelerimize her zaman buna dair bir şeyler ekleyebiliriz. Bu, yapabileceğimiz en asgari şey." değerlendirmesinde bulundu.