Filistinliler Ayrım Duvarı'nda Hayat Mücadelesi Veriyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Ayrım (Utanç) Duvarı, İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar sonucu ailelerinin geçimini sağlamak için onu aşmak zorunda kalan Filistinliler için adeta bir ölüm-kalım noktasına dönüştü.

Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı, sık sık Filistinlilerin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına tanık oluyor.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor.

Filistin Genel İşçi Sendikası verilerine göre Ekim 2023'ten bu yana İsrail içindeki iş yerlerine ulaşmak isteyen en az 50 Filistinli işçi hayatını kaybetti, 38 binden fazlası ise gözaltına alındı.

Son dönemlerde bu tür saldırılarda artış yaşandığı göze çarpıyor. Son olarak 44 yaşındaki, 4 çocuk babası Zekeriya Kaddis, Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışırken açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı olayın gerçekleştiği 11 Mayıs akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, kurşunun Kaddis'in başına isabet ettiği; bir diğer işçinin ise ayağına isabet eden kurşun sonucu yaralandığı kaydedildi.

Kaddis'in yakınları, bu yaşananların münferit bir olay olmadığını; Gazze'ye soykırımın başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar sonucu binlerce işçinin karşı karşıya kaldığı gerçeği yansıttığını belirtiyor.

Filistinli işçi, son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Filistinli işçi için Ramallah kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Kaddis'in naaşı, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'nden alınarak Batı Şeria'nın batısındaki Deyr Kaddis beldesinde toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan yakınları, İsrail'in Filistinli işçiler aleyhinde "süregelen kısıtlayıcı politikalarını" eleştirerek, bu politikaların onları Ayrım Duvarı'nı geçmek için bu denli riskli yollara başvurmaya sürüklediğini anlattı.

"Tek amacı çalışıp çocuklarına geri dönmekti"

Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlinin kardeşi Halid Kaddis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zekeriya'nın, zor ekonomik şartlar ve artan geçim yükü altında ailesinin rızkını aramak için her gün yola çıkan binlerce gayretkeş Filistinli işçiden biri olduğunu söyledi.

Kaddis, "Birçok işçinin, ailelerini geçindirebilmek için risk almak dışında başka bir seçeneği yok. Kardeşim, sevilen, çalışkan ve hayata bağlı biriydi; herhangi bir tehdit oluşturmuyordu, tek amacı çalışıp çocuklarına geri dönmekti." dedi.

Zekeriya'nın henüz küçük yaşlarda 4 çocuğu olduğunu kaydeden Halid, bu durum aile için çok ağır bir felaket olduğunu dile getirdi.

Maişet için hayatlarını her gün tehlikeye atan Filistinliler

Zekeriya'nın amcasının oğlu Enver Kaduse ise Filistinli işçilerin her gün Kudüs'e veya İsrail içindeki iş yerlerine ulaşabilmek için Ayrım Duvarı üzerinden ya da başka düzensiz yollardan geçerek hayatlarını riske atmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

"Bu tür olaylar, Ayrım Duvarı yakınlarında neredeyse her gün tekrarlanıyor. Son yıllarda bu koşullar altında onlarca işçi hayatını kaybetti." diyen Kaduse, işçilerin, ailelerini geçindirmek için hayatlarını riske atmaktan başka bir seçeneklerinin olmadığını vurguladı.

Ayrım (Utanç) Duvarı

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem'e göre, Kudüs, büyük bir kısmı Batı Şeria toprakları üzerine inşa edilen, 8 metreyi aşan yüksekliğe ve yaklaşık 202 kilometre uzunluğa sahip, üzerine dikenli tel çekilmiş beton duvarla çevrili.

İsrail, bu duvarı güvenlik gerekçeleriyle inşa ettiğini iddia ederken, Filistinliler ve Birleşmiş Milletler ise bunun Filistin topraklarını İsrail'e ilhak etme planının bir parçası olduğunu belirtiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, özellikle ekonomik sebeplerle iş bulmak için Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Filistin beldesi Ram yakınlarındaki "Ayrım Duvarı"nı aşarak Kudüs'e ulaşmaya çalışıyor.