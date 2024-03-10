- Filistinliler cansız bedenleri eşek arabalarıyla taşıyor

Nio ET9 Modeli, Kar Temizlemek İçin Şasiyi Sallıyor

Çinli otomobil üreticisi Nio'nun yeni ET9 modeli, otomobiller için benzersiz bir özellik sunuyor ve elektrikli aracın şasisi, karı temizlemek için bir köpek gibi sallanıyor. Bu sistem, aracın her dört tekerleğindeki ayrı ayrı kontrol edilebilen hidrolikler sayesinde mümkün oluyor. Nio'nun bu yenilikçi özelliği, kullanıcılara zaman ve emek tasarrufu sağlayarak elektrikli araçların kullanım kolaylığını artırıyor.