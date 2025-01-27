Filistinliler Gazze'ye Dönmeye Başladı

Güncel

GAZZE, 27 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerlerinden edilerek 15 aydır evlerinden uzakta yaşayan on binlerce Filistinli, Gazze kentine ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmeye başladı.

Katar, pazar akşamı Hamas ve İsrail arasında İsrailli rehine Arbel Yehud ve İsrailli diğer iki rehinenin cuma gününe kadar serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Filistinlilerin topraklarına geri dönüşü bu duyurunun ardından pazartesi sabahı başladı. Öte yandan cumartesi günü Hamas'ın üç rehineyi daha serbest bırakması bekleniyor.

Ateşkes anlaşması uyarınca İsrail, yerinden edilmiş bölge sakinlerinin pazartesi sabahından itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verdi.

Yerlerinden edilen pek çok aile için Gazze'nin kuzeyine dönüş yolculuğu buruk geçiyor. Bildikleri yerlere dönme umuduyla sevinen insanlar, enkaza dönmüş mahallelerinde karşılaşacakları görüntüler için ise endişeli.

Eve dönüş yolunda Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin güneyi arasındaki sahil yolunda ilerleyen Gazze sakini Muhammed Hamda, "Yaklaşık 8 kilometre yol yürümek zorundayız ama tamamen yıkılmış da olsa sonunda topraklarımıza dönebileceğimiz için mutluyuz" dedi.