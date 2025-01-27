Filistinliler Gazze'ye Dönüyor - Son Dakika
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Filistinliler Gazze'ye Dönüyor

Mustafa el-Bergusi, zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine döndüğünü açıkladı.

27.01.2025 14:47
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Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin kuzeydeki topraklarına dönerek İsrail'in Gazze'de etnik temizlik planını boşa çıkardığını belirtti.

Bergusi, zorla yerinden edilen Filistinlilerin bu sabah Gazze Şeridi'nin orta ve güneyinden kuzeyine dönmeye başlaması üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Bergusi, "Kahraman halkımız, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik etnik temizlik planlarını boşa çıkardı." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun ölümle yapamadığını Trump baskıyla elde edemez

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordusunun ölüm ve yıkımla başaramadığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi baskı ve göç planlarıyla elde edemeyeceğini vurgulayan Bergusi, şunları kaydetti:

"İsrail savaş suçluları, saldırıların başladığı ilk andan itibaren hedeflerinin, 'Gazze Şeridi'ndeki nüfusa yönelik etnik temizlik ve onları Sina'ya sürmek' olduğunu açıkladılar. Gazze'ye 87 bin ton bomba ve patlayıcı attılar, on binlerce kişiyi öldürdüler, evlerin ve kurumların çoğunu yerle bir ettiler."

"Bugün yüz binlerce kişi, Siyonist planları boşa çıkararak geri dönüyor"

Tüm bunlara karşın Filistin halkının kahramanca bir direniş sergilediğini ve 1948'de işlenen, halkın yüzde 70'inin tehcir edildiği etnik temizlik suçunun tekrarını önlediğini belirten Bergusi, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ise yüz binlerce kişi, işgalciler istese de istemese de Filistin'den başka vatanı olmayan Filistinli mültecilerin büyük dönüşünü müjdeleyen bir dönüşle, Siyonist planlarını boşa çıkararak geri dönüyor."

İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistinliler Gazze'ye Dönüyor - Son Dakika

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