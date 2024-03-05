Filistinliler, günlük ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşılamaya çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistinliler, günlük ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşılamaya çalışıyor

Gazze Şeridi'nde abluka altında hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Elektrik kesintisi, yakıt, giysi, yiyecek, içme suyu ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren halk, dikiş makinesi gibi aletleri kendi imkanlarıyla çalıştırıyor. Bisiklet mekanizmasıyla dikiş makinesini çalıştıran terziler, cezvenin içine köz doldurarak kıyafetlerini ütülüyor. Güneş panelleriyle telefonlarını şarj eden Filistinliler, tenekelerden oluşturdukları fırın ve ocaklarda yemek pişiriyor. Uluslararası yardım kuruluşları ve ülkeler, Gazze Şeridi'ne yardımların girişini sağlamak için İsrail'e çağrıda bulunuyor.

05.03.2024 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Filistinliler, günlük ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşılamaya çalışıyor

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nde abluka altında hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, dikiş makinesi gibi aletleri kendi imkanlarıyla çalıştırıyor.

İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin abluka altına aldığı bölgede halk, elektrik kesintisi, yakıt, giysi, yiyecek, içme suyu ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaşam mücadelesi veriliyor. Giysi ihtiyacını karşılamaya çalışan Filistinli terziler, elektrik olmaması nedeniyle dikiş makinesini kullanmak için kendi çözümlerini üretmek zorunda kaldı.

Maghazi Mülteci Kampı'nda yaşayan terzi Bahjat İsmail, diğer birçok Filistinli terzi gibi dikiş makinesini bisiklet mekanizmasını kullanarak çalıştırıyor. Bisiklet tekerleğini lastikle makineye bağlayan İsmail, bir kişinin pedalları çevirmesiyle makinesini kullanıyor. Günlük yaşamlarına devam etmeye çalışan bölge halkı, bir cezvenin içine köz doldurarak elde ettikleriyle ısıyla kıyafetlerini ütülüyor.

Filistinliler, en büyük problemlerden biri olan telefonları şarj etme sorununa ise güneş panelleri ile çözüm buldu. İsrail saldırılarında yerle bir olan evlerdeki güneş panellerinden şarj istasyonları Gazzeliler, burada birkaç gün de bir telefonları şarj ediyor.

Gazze Şeridi'nde yakıt ve elektrik sıkıntısı yemek pişirmeyi de oldukça zor bir hale getirdi. Filistinliler tenekelerden oluşturdukları fırın ve ocaklarda yemek ve ekmek pişiriyor.

Uluslararası insani yardım kuruluşları ve çok sayıda ülke, Gazze Şeridi'ne yardımların girişlerini sağlaması için İsrail'e çağrıda bulunuyor.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistinliler, günlük ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşılamaya çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ünlü yazarın kaçan oğlu için özür yazısı: Annelik içgüdüsüyle hareket ettim
    20:07 Ünlü yazarın kaçan oğlu için özür yazısı: Annelik içgüdüsüyle hareket ettim

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde lüks araçla yol kenarındaki ATV'lere çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki sürücü Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok'la birlikte Mısır'a kaçtı. Eylem Tok, bir özür yazısı paylaşarak adalete teslim olacaklarını belirtti.

  • Varto'da yapımı tamamlanan Hükümet Konağı'nın açılışı yapıldı
    20:06 Varto'da yapımı tamamlanan Hükümet Konağı'nın açılışı yapıldı

    Muş'un Varto ilçesinde yeni yapılan Hükümet Konağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

  • Karabük'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
    20:03 Karabük'te dolandırıcılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

    Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla başvuruda bulunan bir kişinin şikayeti üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli İstanbul ve Gümüşhane'de yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.

  • Düzce Gölyaka'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı
    20:02 Düzce Gölyaka'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, K.S'nin arazisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.S, İ.İ, C.G, H.T. ve N.D'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada, 2 kırıcı delici alet, 47 metre elektrik kablosu, 2 kürek, 1 kazma, 1 balyoz ve diğer kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


19:08 Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı Bitcoin, 69 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı
18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:37 Adana’da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı Adana'da otomobil işçi servisine çarptı: 2 ölü, 14 yaralı
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 20:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Filistinliler, günlük ihtiyaçlarını ilkel yöntemlerle karşılamaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement